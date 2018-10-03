桃園》韓國瑜讚陳學聖專情 合體造勢拉抬選情

韓國瑜(左)替陳學聖(右)站台拉抬桃園市選情。(呂筱蟬攝)

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呂筱蟬
韓國瑜替陳學聖站台拉抬桃園市選情。(呂筱蟬攝)
韓國瑜對陳學聖人格操守與特質有信心。(呂筱蟬攝)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜選情看漲，3日他與桃園市長參選人陳學聖合體，陪同發表政策白皮書「生態紅線，工業再生」，談論桃園市的城市發展願景。陳學聖說，與韓國瑜認識超過30年，這次一起選市長，是緣分更要一起當選。韓國瑜也大讚陳學聖專情，並表示未來陳有機會當桃園市長，一定會愛桃園市民。

活動開始韓國瑜、陳學聖凍蒜聲不斷，陳學聖笑說，韓國瑜本來要陪一起掃街，放在室內好像不適合，然而記者會主題是韌性城市，與高雄市也很適合，韌性城市生生不息，不久前高雄暴雨就像炸彈轟擊，千瘡百孔，高雄在民進黨執政，原型都打出來。

他說，韓國瑜能夠分享高雄經驗，大家覺得他絕對不可能贏，經過幾個月努力，氣勢完全翻轉過來，所以請他來談贏的策略，如何讓桃園趕上高雄，一起拚勝選。陳學聖也說，和韓國瑜的好交情，一起在中國時報當記者，然後選議員、進立法院，如今一起選市長，氣勢節節高升，連帶拉抬國民黨在全台灣的氣勢。

韓國瑜則認為，只要是黨內好友邀請，時間允許都會到，對陳學聖人格操守與特質有信心，認識幾十年，他都是純真與浪漫與充滿理想的人，更笑稱尤其初戀就是現在老婆，從一而終，未來有機會當桃園市長，一定會愛桃園市民。

陳學聖則笑說，和韓國瑜情同兄弟，希望兄弟同步登山，一起登上山頂，現在喚起民眾支持，用誠懇及開朗，用最大努力獲得選民支持。

(中時 )

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