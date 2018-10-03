新突破！音波導入藥物治腦中風效果更好

台大醫院復健部主任陳文翔與法國里昂第一大學合作，利用高頻音波，短暫增加血腦屏障部位的通透性，使藥物進入腦部中樞神經時，能達到更好的治療效果。（李侑珊攝）

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旺報

腦中風為現代常見疾病，台大醫院復健部主任陳文翔與法國里昂第一大學合作，利用高頻音波，短暫增加血腦屏障部位的通透性，使藥物進入腦部中樞神經時，能達到更好的治療效果，台法雙方共同合作率領研究團隊，已發表多篇學術論文，研究成果也在今年2月獲刊於英國科學期刊《Scientific Reports》。

人類大腦內存在一特殊結構稱為血腦屏障（Blood Brain Barrier，簡稱BBB），由於此特殊結構的存在，外在有害物質不易進入腦部破壞腦組織，但若腦部發生病變，例如感染或出現腫瘤，98%的藥物難以進入腦部，造成中樞神經相關疾病治療難以進行。

見長於超音波研究、治療的陳文翔表示，近年透過多方研究，皆證實高頻音波，如超音波所觸發之空穴效應（Cavitation Effect），可於短暫時間內(0.5-4小時)，有效增強血腦屏障部位的通透性，提供藥物得以進入中樞神經系統之治療窗口。

由陳文翔擔任計畫主持人，並由台法共同合作的「調節體內空泡作用：於超音波開啟血腦屏障之應用」計畫，結合台大醫院、長庚大學與法國國家醫藥研究院(INSERM)在工程與醫學方面的專家，研究如何加強與控制此空穴作用，並於分生層次上釐清其開啟機制，期望治療藥物能有效穿越血腦屏障進入中樞神經系統中，治療疾病。

科技部表示，這項計畫執行期間為105年至107年，台法研究團隊已初步取得多項成果，包括能即時監控、回授系統，有效持續穩定並增強血腦屏障開啟效果，以及首度發現超音波觸發血腦屏障開啟之分生機制，可能與腦內血管細胞膜上的TRPV4 通道有關。

另外研究也發現，利用另一種高能量音波系統，即震波，可更簡單開啟血腦屏障，讓原本無法穿越血腦障壁的藥物，大量穿入腦部，包括大分子基因，達到基因轉殖效果，不只有助於治療腦中風，也可應用在治療失智及腦瘤研究。

陳文翔說，這項研究目前尚位於動物試驗階段，還需要建立疾病模型，收集更多資訊後，才能展開人體實驗。

陳文翔另提到，研究團隊已著手進行腦部膠質母細胞瘤(glioblastoma multiforme)動物治療模組的建立，期望利用新發展的血腦屏障開啟技術，增加穿入腦部藥物濃度，以增強藥物對惡性膠質母細胞瘤的治療效果，並也將進一步探討、開發針對中樞神經系統與腦部相關之基因、藥物療法，解決習用療法因血腦屏障所造成的困境。

(旺報 )

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