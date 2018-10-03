馬雲在WTO對全球化建議：變革、普惠和合作

2018年10月03日 12:30 中時 李文輝

阿里巴巴董事局主席馬雲當地時間2日在瑞士日內瓦2018WTO公共論壇發表主旨演講，就提升貿易規則提出「變革、普惠和合作」三大建議。

大陸「快科技」引述WTO官方帳號報導稱，在9月10日宣布退休計畫後，馬雲短短三周足跡遍及俄羅斯第四屆東方經濟論壇、美國出席聯合國可持續目標發展會議。作為eWTP（世界電子貿易平台）首倡者，2日在出席WTO公共論壇的兩場重要對話。他在現場提出，2030年，99%的貿易都將在線上發生，80%的中小企業會受益於電商和自由貿易。

馬雲在2018WTO公共論壇第一個建議是變革，馬雲表示，WTO要推出2.0版本，減少監管，讓電子商務更加便捷，讓所有小企業和年輕人都可以參與進來。

「如果監管規則有一本書那麼厚，那想做貿易就不現實。我們希望ewtp未來規則只有三頁紙。我們推動eWTP的原因也是因為相信自由貿易和全球化。」

第二個建議是普惠。馬雲說，「我們要保護貿易，但不要保護主義。普惠指的是讓所有發展中國家和年輕人都能做生意，實現五個全球的目標。eWTP的t代表貿易(trade)，技術(technology)，培訓(training)，旅遊(travel)。」

第三個建議是合作，馬雲表示，未來的規則不能僅僅由政府驅動，也要有私營部門和所有利益相關方參與進來。「我們要做的是讓世界更加普惠，讓所有的國家、企業和個人都可以從電子商務中受益，為此必須採取實際行動，而不是僅僅空談。」

據報導，馬雲力挺全球化和普惠貿易的觀點在WTO和聯合國官方帳號「刷屏」，WTO官方帳號連續發出6條馬雲演講內容。

(中時 )