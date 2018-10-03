台南》新大同草根民主聯盟提WIFI網路全面免費共同政見

2018年10月03日 12:30 中時 洪榮志

無黨籍台南市長參選人蘇煥智及新大同草根民主聯盟5名議員參選人，3日推出台南市WIFI網路全面免費，打倒電信壟斷，替市民或年輕網路族群省下每月可觀的網路月租費的共同政見，希望透過全市的無線WIF，建構台南成為全新的智慧城市。

蘇煥智、曾王雅雲、陳志峰、林緯、黃榮裕、高忠義等聯盟成員在台南市議會舉行記者會表示，網路免費可以為每位市民減少大量的網路費用開銷，有助於減輕家庭的經濟負擔。蘇煥智還強調，網路免費絕不是選舉的政策買票，而是科技技術上的進步，預算大約需要5到6億元，技術上完全可行。國民黨台南市議員蔡育輝也到場表達支持，並認為技術與財政評估上有可行性。

台大物理系畢業的陳志峰指出，鑑於全市將近2000支紅綠燈都建構有無線WIFI，但因頻寬16MB太小，登錄使用過於繁複，所以使用者不多。如今正逢4G跨升5G的時刻，頻寬的價格又更下殺，1MB的價格已經不到1元，升級到500MB可供250戶家庭使用。只需加裝5、600元的IP分享器，就可以將訊號中繼到使用者的電腦和手機。

陳志峰還說，建置這樣的系統並非難事，只要全市有2到3成的家庭願意這樣做，就可以把無線網路訊號鋪滿全台南市。當然還要簡化登錄使用的程序，這樣就算老年人等非電腦3C高使用族群，也都可以輕易接近使用。此外，免費的網路更可以創造更大的廣告商機，並刺激電信公司轉型，拋棄過往以月租費為主要收入的模式。

蘇煥智認為，透過WIFI網路全面免費並非天方夜譚，而是有國際案例的成果；市內電話透過網路通話也沒有通話費問題，甚至還有可能未來第四台也可免費。對電信業者來說，放棄以月租費收租的方式，轉型改朝廣告市場經營，像是韓國早已經是如此，更可以替台南商業市場打開另一個廣告行銷市場的商機；當然也為原本青年就業選項不多的台南年輕人，打開另外一個就業空間和選項，此一政策不只能改變台南，還能改變台灣。

(中時 )