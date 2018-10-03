台南》新大同草根民主聯盟提WIFI網路全面免費共同政見

無黨籍台南市長參選人蘇煥智及新大同草根民主聯盟議員參選人提出WIFI網路全面免費的共同政見。（洪榮志攝）

友善列印
中時

無黨籍台南市長參選人蘇煥智及新大同草根民主聯盟5名議員參選人，3日推出台南市WIFI網路全面免費，打倒電信壟斷，替市民或年輕網路族群省下每月可觀的網路月租費的共同政見，希望透過全市的無線WIF，建構台南成為全新的智慧城市。

蘇煥智、曾王雅雲、陳志峰、林緯、黃榮裕、高忠義等聯盟成員在台南市議會舉行記者會表示，網路免費可以為每位市民減少大量的網路費用開銷，有助於減輕家庭的經濟負擔。蘇煥智還強調，網路免費絕不是選舉的政策買票，而是科技技術上的進步，預算大約需要5到6億元，技術上完全可行。國民黨台南市議員蔡育輝也到場表達支持，並認為技術與財政評估上有可行性。

台大物理系畢業的陳志峰指出，鑑於全市將近2000支紅綠燈都建構有無線WIFI，但因頻寬16MB太小，登錄使用過於繁複，所以使用者不多。如今正逢4G跨升5G的時刻，頻寬的價格又更下殺，1MB的價格已經不到1元，升級到500MB可供250戶家庭使用。只需加裝5、600元的IP分享器，就可以將訊號中繼到使用者的電腦和手機。

陳志峰還說，建置這樣的系統並非難事，只要全市有2到3成的家庭願意這樣做，就可以把無線網路訊號鋪滿全台南市。當然還要簡化登錄使用的程序，這樣就算老年人等非電腦3C高使用族群，也都可以輕易接近使用。此外，免費的網路更可以創造更大的廣告商機，並刺激電信公司轉型，拋棄過往以月租費為主要收入的模式。

蘇煥智認為，透過WIFI網路全面免費並非天方夜譚，而是有國際案例的成果；市內電話透過網路通話也沒有通話費問題，甚至還有可能未來第四台也可免費。對電信業者來說，放棄以月租費收租的方式，轉型改朝廣告市場經營，像是韓國早已經是如此，更可以替台南商業市場打開另一個廣告行銷市場的商機；當然也為原本青年就業選項不多的台南年輕人，打開另外一個就業空間和選項，此一政策不只能改變台南，還能改變台灣。

(中時 )

桃園》韓國瑜讚陳學聖專情 合體… 共軍不再繞台 國防部：敵情訓練…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。