雲嘉列肺癌紅色區 醫師籲做低劑量電腦斷層篩檢

2018年10月03日 12:20 中時 張朝欣

衛福部統計國人去年10大死因癌症蟬聯為首，其中肺癌死亡率名列前茅，台灣各縣市的癌症死亡地圖中，雲林縣與嘉義縣是唯二呈現紅色的高死亡率區塊，1名肺腺癌患者3日在北港媽祖醫院現身說法，呼籲大家每年進行篩檢，早期發現、早期治療。

70歲唐姓阿公是長年吸菸者，在X光檢查時意外發現右上肺葉1.2公分的單一肺腫瘤，今年5月經安全又方便的胸腔鏡手術，切除後確認診斷為第1期肺腺癌，術後回復良好，無需放射線或化學治療介入，僅需要定期回診追蹤即可。

北港媽祖醫院胸腔外科主治醫師陳建光指出，早期肺癌常常是「沒有症狀」，常是在健康檢查時意外發現，一般X光片有機會發現1公分以上的肺部腫瘤，但存在著許多死角，電腦斷層檢查是更有效的檢查方法，可以找出X光片無法發現的病灶。

陳建光醫師表示，早期肺癌的治療以手術為主，因手術技術的進步，胸腔鏡手術是目前胸腔手術的主流，有傷口小、疼痛低、回復快速的優點，手術後病患可以立即下床活動，通常1星期以內就可以出院。

媽祖醫院院長吳錫金指出，肺癌已躍升癌症死亡原因中的第1位，如果平日經常乾咳，久咳不癒，或長期暴露在空氣汙染環境、家族有肺癌病史或慢性肺部疾病者，建議40歲以上每年做一次低劑量電腦斷層篩檢，非高危險族群45歲開始每2至3年進行1次篩檢。

(中時 )