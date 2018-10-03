共軍不再繞台 國防部：敵情訓練可能改變

2018年10月03日 12:15 中時 楊孟立

兩岸關係緊繃，過去一年多來共軍軍機、軍艦多次「繞台」，民進黨立委王定宇今天在立法院指出，最後一次是「繞台」發生在六月底，後來日本統合幕僚監部都沒偵測到，並詢問國防部此後共軍有無繞行的現象？國防部長嚴德發回應，海峽例行巡航是有的，但遠海長航6月20號之後沒有。王定宇又問，中國說是季節性因素，但去年同期夏季仍有繞行，停止「繞台」原因是什麼？國防部副參謀總長執行官陳寶餘則表示，不能說尋不尋常，敵情訓練都可能改變。

陳寶餘表示，共軍多年來都有規劃性演訓，這些都有掌握，聯二（情報參謀次長室）近期也在研判，情況有比較特殊，第一個可能是天候，第二個可能是共軍訓練階段完成的檢討。「我們不能說尋不尋常，敵情訓練都可能改變，我們也是如此，有時比較集中，有時會做檢討。」

王定宇說，往年7、8、9這幾個月都有「繞台」，「我去看6月20號後發生什麼事，7月美軍伯克級巡弋台海，我們飛彈調到東部，是有哪些因素？」陳寶餘則表示，這方面不方便透露。

王定宇又問，根據美國的「中國國防軍力報告」，中國兩個戰區的戰鬥機數量，在2016到2017變化不大，但2018卻從130架變400架，機場多了水門機場，而水門機場起飛到台灣時間約10

分鐘，戰機暴增3倍多，這是何原因？

陳寶餘說，私下會再跟委員報告，但是250到500、600海哩的動態，參謀本部和國防部都有掌握，兵力變動不宜說明。

王定宇又提到，美軍年4月一架B-52自關島起飛往東沙島外，距離廣東只剩250公里，5月22號還有一架次，國軍對於B-52轟炸機的動態是事前了解還是事後才知道？

嚴德發說，國防部事先了解，美國想藉此表明維護區域穩定性決心，而美國空軍、海軍航行只要對區域安全穩定有幫助，我方都支持，這應該也是共機、共艦停止遠海長訓的因素之一。

(中時 )