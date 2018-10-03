《全台最速報》涉陰陽合同逃稅 范冰冰遭追繳40億台幣

《全台最速報》涉陰陽合同逃稅 范冰冰遭追繳40億台幣

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎涉陰陽合同逃稅 范冰冰遭追繳40億台幣

今年6月初，大陸知名藝人范冰冰遭舉報「陰陽合同」涉稅問題後，國家稅務總局高度重視，即責成江蘇等地稅務機關依法開展調查核實，目前案件事實已經查清。按大陸稅務部門相關罰則，范冰冰將被追繳人民幣約8.8億元（約台幣40億）的罰則。

◎張忠謀出席APEC 蔡英文交付2大任務

總統蔡英文舉行記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀，擔任APEC領袖代表，11月出席在巴布亞紐幾內亞舉辦的APEC經濟領袖會議。蔡英文提出兩大任務交付給張忠謀，包括：與國際友人交流、宣傳台灣數位實力。

◎獨派狂打葛特曼案 柯P怒斥：垃圾不分藍綠

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）昨天指控台北市長柯文哲曾到大陸參加葉克膜研討會，教導有活體摘除器官嫌疑的大陸醫師如何使用葉克膜，助長當地器官活摘行為；與會者問他是否覺得柯文哲是「騙子（liar）」，葛特曼也明確回應「Yes」。不過，事後發現該提問者是獨派人士、民進黨籍前北市副祕書長李文英丈夫許龍俊，加上昨有不少獨派人士也出席記者會力挺，政治操作意味更遭外界質疑。對此，柯文哲今早受訪時怒斥「垃圾不分藍綠」。

◎高市建管處收賄 李政賢貪汙判6年8月

高市府工務局建管處前副處長李政賢3年前遭查獲貪汙，涉嫌護航建商、跑照業者，住處被搜出百萬現金，甚至房間堆滿洋酒等，高雄地院3日宣判，依違反貪汙治罪條例、公務員登載不實等罪，合併判徒刑6年8月，可上訴。

(中時電子報)

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