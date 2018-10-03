對抗美航行自由 陸積極營造南海新秩序

2018年10月03日 13:06 旺報 張國威

《環球時報》報導，南海研究院院長吳士存近日撰文指出，在美國看來，控制南海、扼守南海和維持在南海的軍事存在，防止南海落入中國人手中，是維持其戰後形成的以雙邊聯盟為基礎的亞太主導權和海洋霸權不可分割的組成部分，因此從這個意義上來說，中美兩國在南海的較量和爭奪是結構性的、戰略性的和不可調和的，所以美國在南海以航行自由為主要抓手的針對我國的軍事行動不僅不會停止，反而會日趨強硬和激烈。

在今後相當一段時期內，中國在南海方向的主要任務就是在堅定維護領土主權和海洋權益的前提下，統籌中美、中國—東協及中國與其他聲索國「三大關係」，處理好國際與國內、維權與維穩及大國與周邊「三對矛盾」，圍繞島礁後續建設、推動海上合作，及「南海行為準則」案文磋商「三大任務」，穩定南海形勢、塑造南海秩序。

首先，中國會通過積極考慮「準則」具有法律約束力、賦予「準則」調解除領土爭議和海洋管轄權爭議之外的一些具體海上糾紛的功能等，積極推動「準則」案文磋商；其次，隨著中國的島礁設施部署進一步推進，除部署必要的足以應對美國及其他域外國家的航行自由行動軍事設施之外，還可加大民事設施建設力度，以向國際社會提供海上救援、助航設施、漁民漁船救助和補給等公共服務產品。

最後，中國還可以「泛南海經濟合作圈」構想為載體，以「21世紀海上絲綢之路」建設為總抓手，推動環南海海洋旅遊、海上設施聯通、海洋事務、人文社會等領域的交流與合作，增進互信，化解分歧，為南海問題的最終解決創造良好的外部環境

(旺報 )