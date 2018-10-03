「歷史不可以被PS」孫文學校開台灣史班 蔡正元授課

2018年10月03日 12:22 旺報 潘維庭

孫文學校將開設「台灣史專業講師認證班」，10月13日起一連開授八周。3日舉行課程說明記者會。孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中表示，錯誤的台灣史造成台灣社會分歧，因此孫文學校決定「絕地大反攻」，由剛完成100萬字的《台灣島史記》的前立委蔡正元面授開課，也會在網路上直播，「我們敢實況轉播，表示我們講的話禁得起時代檢驗。」

張亞中表示，民進黨採取「去中、媚日、台獨」的歷史觀，坊間所有台灣史包括教科書，裡頭有很多錯誤記載，讓年輕朋友錯誤認知偏差，因此孫文學校「絕地大反攻」，希望導正台灣史、中華文化。將會連續開設四個班、並出版主題為本國史、中華文化、孫文思想、台灣史的基本讀本，10月10日先出版孫文思想基本讀本，其餘三冊陸續在12月前出版。

張亞中指出，蔡正元完成100萬字的《台灣島史記》，完整記載台灣史，還讓綠營很緊張，質疑蔡正元為什麼可以教台灣史，但是「能夠寫出100萬字台灣史，當然有資格教台灣史。」

張亞中稱，接下來的「台灣史專業講師認證班」，每周2.5小時，共八周，由蔡正元親自面授，全程實況轉播，要讓全世界華人看到網路直播，前立委邱毅也會錄製四集台灣史課程，作為重要的輔助教材，「我們敢實況轉播，表示我們講的話禁得起時代檢驗。」

張亞中表示，所有課程、文字資料，都會上網供自由閱讀下載，「台灣史基本讀本」約十幾萬字，將來也會提供給各高中閱讀。

蔡正元則表示，自己確實不是以研究、教歷史為業，但他就讀哥大經濟系，碩士學位唸經濟史，希望一切講證據，不講立場；從基本文獻史料出發，相關材料從十年前開始蒐集，坊間查得到的書、包含珍貴的國外文獻，盡己所能蒐集，《台灣島史記》全文破100萬字、1200頁，年底由香港出版。

蔡正元強調，除非是第一手史料，否則不會全部相信，自己也親身走過重要台灣史事件的發生場地，包含台東長濱鄉的洞穴、228事件、牡丹社事件，以通鑑記年體，從舊石器時代寫至2017年；蔡正元形容，目前的台灣史「很多事情被PS太厲害了」，就像候選人照片，跟本人不像，但探討歷史不可以「裁切過才教給別人」。

(旺報 )