揭發促轉會淪選戰打手 王金平：吳佩蓉是執政黨良心

2018年10月03日 12:19 中時 周毓翔

促轉會前副研究員吳佩蓉揭發前促轉會副主委張天欽不當言論的錄音，引發社會關注。前立法院長王金平今天發新聞稿金平肯定吳佩蓉堅持大是大非的作為，縱使千夫所指，也以身相殉，讓人尊敬與感動。王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。他也認為，應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

王金平表示，因為有吳佩蓉前副研究員挺身而出，扮演「吹哨者」，才讓整件事情曝光。雖然她的立場與正義的看法，可能與每個人不盡相同，但王金平肯定吳前副研究員堅持大是大非的作為，縱使千夫所指，也以身相殉，讓人尊敬與感動。王金平認為吳佩蓉是珍寶，是執政黨需要的良心。

王金平指出，吳佩蓉曾擔任前綠委鄭麗君的法案助理，因為她對故宮預算縝密的爬梳與對財政監督的使命感，讓鄭委員在審查預算時更為精準、表現更為突出，當時就很佩服吳佩蓉的工作表現。

王金平表示，金管會為嚴查金融企業，大力鼓勵內部檢舉，積極推動「吹哨者保護機制」，建立保護吹哨者與企業商譽的規範。當吹哨者決定揭發的對象換成了政府，卻看到吹哨者「公親變事主」，戰戰兢兢、百般道歉，政府卻無法保護吹哨者的信譽。王金平說，台灣社會應對揭弊者給予更多支持。尤其一個以「促進轉型正義」為職志的機構，更應鼓勵追求正義的吹哨者，吳佩蓉不應該只是默默地離去。

王金平強調，轉型正義有其必要，但正義不可因為權力而轉型。王金平並以《道德經》為例，「以三十輻共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。」唯有個人放下成見與黨派利益，才能真正得到轉型正義的崇高目標。台灣的自由民主經過多少先賢先烈前仆後繼爭取，大家要好好珍惜、捍衛得來不易的成果。

(中時 )