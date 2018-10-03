蔬果產銷失衡頻傳 農發基金編1.5億救滯銷

2018年10月03日 12:16 中時 游昇俯

今年因氣候穩定蔬果盛產，導致產銷失衡，滯銷、跌價消息頻傳。立法院經濟委員會今（3）日審查107年度中央政府總預算案農委會主管之農業作業基金及農業特別收入基金，同意支持農委會加強農產加工去化，取消凍結產銷調節緊急處理計畫預算，通過1億5875萬5千元。

因今年產銷失衡頻傳，包括大蒜、香蕉、鳳梨等相繼出現產銷失衡，近期又發生花蓮文旦滯銷1200噸，農委會卻只能以外銷、購貯、加工、促銷等傳統措施因應，缺乏整體產銷規劃，故由立委高潞‧以用提案、孔文吉連署，凍結農業發展基金中作為產銷調節緊急處理計畫的預算30%。

高潞‧以用表示，近年農糧署輔導原住民農戶種植紅藜，作為原鄉特色，卻因輔導過多，導致生產過剩，農委會的產銷調節從輔導、生產到銷售缺乏整體計畫，沒有量化、精準化的調度平台，導致產銷調節根本沒有實益。

農糧署長胡忠一澄清表示，今年台東及屏東生產紅藜至六月底庫存114公噸，經連續三個月去化，目前只剩47公噸，農糧署接續補助冷藏設施，並宣導、鼓勵餐廳使用，預估每個月可去化20噸以上，再兩個多月可去化完畢。

農委會副主委黃金城也說，農委會目前也輔導加工產業，規劃產量每年10%進入加工使用，將透過加工來調節生產過剩。

但高潞‧以用仍不禁埋怨，農委會處理香蕉過剩都很積極，但原鄉因人數比較少，就被邊緣化。立委陳超明也表示，農委會產銷調節幾十年來沒進步，遇到要應變才拿錢出來補，若讓大陸來買，一次三、四個貨櫃就銷掉了，沒有滯銷的問題。

孔文吉也說，台東鳳梨都沒有滯銷的問題，為什麼台南、南投就有，兩岸農業還是要交流。

最後在主席蘇震清協調下，委員會立委支持農糧署投資加工設備，以調節產銷失衡，但須向高潞‧以用等委員提交檢討計畫報告，同意原列預算不予凍結，通過1億5875萬5千元。

(中時 )