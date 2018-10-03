澳媒：澳洲聯合英國等五國昨起在南海聯合軍演

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中時
藍孝威

環球網引述澳洲SBS電視台報導，澳洲軍方於10月2日起，聯合新加坡、馬來西亞、紐西蘭及英國軍方，在南海海域進行為期三周的「國際安全演習」。報導稱，此次代號為「五國團結-2018」的聯合軍事演習於10月2日開始，計畫持續至19日。澳洲海陸空三支部隊都參與其中。

「演習將包括現場訓練、實彈射擊系列以及指揮所演習，將測試澳洲海陸空三軍的可操作性。」澳洲指揮官尼古拉斯·普拉特1日在一份聲明中寫道，「這些活動將擴大夥伴國對彼此戰術和作戰程序的瞭解。」

為參加此次聯合軍演，澳洲計畫派遣9架大黃蜂戰鬥機、4架其他飛機、兩艘軍艦及一個排的陸軍巴特沃斯步兵連的步兵。

報導還提到，此次參加演習的新加坡、馬來西亞、澳洲、新西蘭和英國組同屬五國聯防組織，該組織成立於1971年，目的在於協商決定一旦馬來西亞和新加坡受到外部進攻或威脅時應採取的聯合或分別行動的對策。

報導也提到，此次「五國團結-2018」將在南海海域舉行，澳大利亞方面聲稱，堅決支持在南海存在爭議地區執行「航行自由」行動。

針對「航行和飛越自由」問題，大陸外交部多次表示，大陸尊重和維護各國依據國際法享有的航行和飛越自由，但堅決反對有關國家打著「航行和飛越自由」旗號，損害沿海國主權與安全、擾亂地區和平與穩定。

(中時 )

對抗美航行自由 陸積極營造南海… 不滿慰安婦像 大阪解除舊金山友…

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