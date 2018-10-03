台灣彩繪列車首現身紐約地鐵 客家、原民元素吸睛

台灣彩繪列車首現身紐約地鐵。（觀光局提供）

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中時
彩繪列車有客家花布背景。（觀光局提供）

台灣彩繪列車首度現身紐約地鐵，觀光局為吸引外國旅客來台，歷經三個月努力，彩繪列車今在紐約地鐵首航，列車為桃紅色，由藝術家優席夫創作，列車外畫上原住民的笑臉，還有客家花布背景，座椅則是以籐椅為造型，甚至上面有三星蔥圖樣，十分吸睛。

觀光局表示，車廂彩繪以桃紅色為主視覺，由台灣旅英原民藝術家優席夫創作，以原住民歡笑的圖像象徵台灣友善、好客，運用青色色帶代表台灣綿延的山脈與優美海岸線的意象。車內彩裝則以客家花布為背景，展示台灣的旅遊景點、離島、小鎮、人文及美食等觀光特色，天花板並有台灣地圖。

座椅則是仿藤椅設計，並於椅面上布設以假亂真的三星蔥，饒富趣味。全車顏色亮麗，並呈現出台灣多元的文化、自然景觀及人文風情，十分吸睛。

觀光局長周永暉表示，美國紐約車站是全世界最大的火車站，在經過密集三個月會勘、審查及設計後，台灣觀光彩繪列車終於首度在紐約地鐵和大家見面。把原民跟客家特色，透過外部跟內部彩繪，讓乘客一次看個夠，在平面和高架段都是移動式廣告，比車站廣告效益還要大，讓台灣元素給全世界旅客知道，重要轉運站中心點都是主要行銷對象。

周永暉指出，該列車將行駛紐約地鐵約1個月，預期該彩繪列車行動廣告的效應是車站廣告的5倍。在同仁努力下，彩繪列車趕在國慶日前完成，據觀光局紐約辦事處傳回訊息，當地旅客都覺得很驚艷。

(中時 )

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