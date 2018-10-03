吳音寧臨時喊卡極樂歐洲 吳子嘉：怕上了飛機就被撤職查辦

2018年10月03日 12:20 中時電子報 邱文秀

媒體人吳子嘉昨日在政論節目《年代向錢看》表示「我聽到消息，她怕去歐洲的飛機上面就被撤職查辦。」(Youtube)

媒體人吳子嘉昨日在政論節目《年代向錢看》表示「我聽到消息，她怕去歐洲的飛機上面就被撤職查辦。」(截圖自Youtube)

北農總經理吳音寧上月傳出要帶隊去帛琉推廣台灣蔬果，消息曝光後臨時喊卡，近日又傳出帶隊赴歐洲12日考察，再度臨時喊卡。媒體人吳子嘉說，吳音寧取消歐洲行是怕上了飛機就被撤職查辦。宅神朱學恒跟媒體人黃暐瀚也分別在節目上分析，「有人」勸吳音寧不要去，她聽進去了。

北農總經理吳音寧原定2日率團赴歐洲考察，行程提前曝光遭外界質疑是「極樂歐洲遊」，吳音寧1日表示，由於颱風即將來襲，因此決定留台防颱，坐鎮北農。而吳音寧強調，考察團行程還是會進行，由董監事或常務董事「先行考察」，也遭外界質疑吳音寧保留了「隨後跟上」的伏筆。

媒體人吳子嘉昨日在政論節目《年代向錢看》表示「我聽到消息，她怕去歐洲的飛機上面就被撤職查辦。」他說，吳音寧自己開始緊張，她知道蔡英文已經很生氣了。這一次吳音寧相對剝奪感取代了連勝文，大家很不爽。

吳子嘉說，最近兩件事情會讓民進黨很頭痛的，第一個就是吳音寧，讓年輕人整個大動員，因為她這次要去豪華團太離譜了。第二個就是張天欽，因為張要報復國民黨，刺激了國民黨團結意識、恐懼感，這兩個都構成了投票基本要件。吳子嘉對此開特效藥，就是「開除吳音寧，懲處張天欽」。

宅神朱學恒也說，吳音寧不去，相信陳其邁、蔡英文等人都鬆了一口氣，不然他們都會受到牽連。政治暴風再吹，高雄會受創，五千個天坑已經很恐怖了。「我相信這種狀況下，終於有某個人給吳音寧的勸戒，她聽進去了。」

朱學恒說，「幕後花絮是其實到吳真正宣布要因為颱風留下坐鎮之前，所有的府院黨得到的消息是她還是要去，她堅持要去，不知道是誰，我真希望認識這個人，竟然能夠勸動這個八風吹不動的吳音寧，能夠因為一個颱風留下來。而且這個颱風，基本上可能不太會經過台灣。」

資深媒體人黃暐瀚也在《大政治大爆卦》說，吳音寧說因為颱風不去，早可以說不去，而且這件事跟颱風也沒直接關係。吳音寧曾說她永遠不可能妥協，因為搞農運出身，有一股戰鬥到底的精神。黃暐瀚也說，若吳音寧在乎社會觀感，根本不會討論這題目。

黃暐瀚也說，社會希望吳音寧去市議會她不去，在這麼緊急出發前一天情況下突然宣布不去歐洲，這不是她的決定。「我的看法，她是被告知妳不能去，妳要去可以，回來妳也沒下一次，農委會跟北市府夾殺把妳換掉。」

黃暐瀚強調，基本上吳音寧是不妥協的人，要她去議會，她可以翻出條例說依法不去，吳音寧本人不管是神經大條還是戰鬥勇氣，不聽上面勸告不去備詢，一路走自己的路，現在民進黨已經意識到選舉剩幾天，吳音寧還在火上澆油。

(中時電子報)