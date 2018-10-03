外籍勞工近8年增30萬 監委糾正勞動部

2018年10月03日 12:25 中時 鄭舲

1997年5月就業服務法修正後，勞動部必須制定外籍勞工聘僱警戒指標，管控每年得引進外籍勞工總人數；但立法已經20年，勞動部遲未訂定外籍勞工聘僱警戒指標，也未進行外籍勞工總量管制，以致外籍勞工在台人數節節升高，監察院財政及經濟委員會聯席會議今通過監察委員王幼玲調查報告，並糾正勞動部、經濟部及衛生福利部。

王幼玲表示，勞動部對於國內引進外籍勞工數量欠缺整體性規畫，導致在台外籍勞工人數持續增加，自2010年至2018年7月底，我國外籍勞工人數由37萬9653人成長至69萬2868人，不到8年內急遽增加逾30萬人，人數猶如失速列車般欠缺煞車機制。

王幼玲指出，勞動部至今未按就業服務法1997年修正時所明定就持續開放引 進外籍勞工總量進行評估管控，也未就外籍勞工對於國內就業市場、產業發展及社會心理等影響層面妥適評估，且缺乏長期、持續性的調查實證，均核有怠失。

同時，經濟部缺乏對於產業實際缺工情形有效查核，長期放任國內製造業業者持續以壓低薪資方式降低生產成本，對於部分高度倚賴外籍勞工行業，除了未就僱用外籍勞工事業單位進行效益分析研究外，也未能善盡中央目的事業主管機關職責，積極輔導其朝自動化、升級等轉型方向進展，且對於產業面資訊掌握不足，不利勞動部據以評估調整外籍勞工核配比率等政策形成，核有怠失。

另外，近年來在台從事機構看護與家庭看護工作的社福外籍勞工人數仍逐年上升，衛福部主管的國家長期照護體系，現階段尚未能解決居家照顧人力資源不足問題，坐視外籍看護工持續增加，而國內長照資源佈建卻停滯不前，核有怠失。衛福部應於相關政策擬定過程將社福外籍勞工納入，積極整合外籍看護工與國內照顧服務體系，擴充長照服務量能，並與勞動部共同適時檢討社福外籍勞工政策。

(中時 )