費玉清告別演唱會開賣了！專家搶票攻略曝光

2018年10月03日 12:20 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

費玉清明年將封麥引退。(寬宏提供)

小哥費玉清宣布「2019巡迴演唱會」結束後將全面退出演藝圈，包括台北小巨蛋與高雄巨蛋的5場告別演唱會，總計5萬張門票今(3日)中午12點正式開賣，掀起搶票大戰！科技網站《蘋果仁》公開搶票攻略，讓歌迷透過4個步驟順利搶到演唱會門票。

費玉清告別巡迴演唱會，分別在台北小巨蛋舉辦四場、高雄巨蛋舉辦一場，寬宏售票今日中午12點開賣，票價從800元至6800元，預期全台歌迷同時搶票，網站又會大塞車，《蘋果仁》網站公開搶票教學如下：

【第一步】事先加入寬宏會員並登入

訂票需登入寬宏會員，為了避免最後出現不必要的狀況，建議大家先將會員申請好，並登入寬宏網頁。

【第二步】熟悉訂票流程

進入購票頁面後，拉到最下面，找到適合的場次，點「立即購票」，之後挑選座位區域，注意右上角可選「自行選位」或「電腦配位」，如果只有一個人，又沒甚有特別偏好，建議用電腦配位即可。

【第三步】填寫購買張數、輸入驗證碼、加入購物車；有時剛加入會員時會卡在這裡，記得點右上角帳號處旁邊的Email圖示，確定認證郵件信箱。之後填寫取票方式、付款方式、勾選同意等，確定完成後點下一步，最後輸入卡號並付款就完成了！

【第四步】為了避免寬宏網頁被塞爆，寬宏也提供App下載，若遇到網頁卡住，可以過寬宏的App來搶票。

(中時電子報)