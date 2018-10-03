費玉清告別演唱會開賣了！專家搶票攻略曝光

費玉清2019告別巡迴演唱會。(圖/寬宏)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
費玉清明年將封麥引退。(寬宏提供)

小哥費玉清宣布「2019巡迴演唱會」結束後將全面退出演藝圈，包括台北小巨蛋與高雄巨蛋的5場告別演唱會，總計5萬張門票今(3日)中午12點正式開賣，掀起搶票大戰！科技網站《蘋果仁》公開搶票攻略，讓歌迷透過4個步驟順利搶到演唱會門票。

費玉清告別巡迴演唱會，分別在台北小巨蛋舉辦四場、高雄巨蛋舉辦一場，寬宏售票今日中午12點開賣，票價從800元至6800元，預期全台歌迷同時搶票，網站又會大塞車，《蘋果仁》網站公開搶票教學如下：

【第一步】事先加入寬宏會員並登入

訂票需登入寬宏會員，為了避免最後出現不必要的狀況，建議大家先將會員申請好，並登入寬宏網頁。

【第二步】熟悉訂票流程

進入購票頁面後，拉到最下面，找到適合的場次，點「立即購票」，之後挑選座位區域，注意右上角可選「自行選位」或「電腦配位」，如果只有一個人，又沒甚有特別偏好，建議用電腦配位即可。

【第三步】填寫購買張數、輸入驗證碼、加入購物車；有時剛加入會員時會卡在這裡，記得點右上角帳號處旁邊的Email圖示，確定認證郵件信箱。之後填寫取票方式、付款方式、勾選同意等，確定完成後點下一步，最後輸入卡號並付款就完成了！

【第四步】為了避免寬宏網頁被塞爆，寬宏也提供App下載，若遇到網頁卡住，可以過寬宏的App來搶票。

(中時電子報)

文章來源：蘋果仁

麥當勞CP值最高套餐今開賣！現省79元

蔬果產銷失衡頻傳 農發基金編1.5… 新福音！行動不便者搭高鐵 可預…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。