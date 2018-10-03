新福音！行動不便者搭高鐵 可預約乘車導引服務

2018年10月03日 12:27 中時 王思慧

台灣高鐵公司針對單獨旅行年長旅客或行動不便旅客，提供乘車導引服務，協助旅客進站乘車及離開高鐵車站；旅客至遲於發車一小時前，透過車站旅客服務台或致電高鐵客服專線，即可預約申請。

除乘車導引服務外，高鐵公司亦提供購票服務及車站、列車無障礙設施，讓旅客從購票到進站、乘車、出站一路順暢。乘坐輪椅及行動不便旅客，可透過高鐵客服專線或親臨車站售票窗口預訂無障礙座位；高鐵各車站均設有電梯及停車位，方便旅客順利搭乘。

台灣高鐵公司致力提供旅客友善的無障礙乘車環境，規劃完整服務方案，希望行動不便的旅客，也能與其他旅客同樣感受台灣高鐵溫暖貼心、快速便捷的旅運服務。

台灣高鐵提供無障礙服務說明，在乘車導引服務部分，凡持敬老票單獨旅行年長旅客或行動不便旅客，可提前透過車站旅客服務台或致電高鐵客服專線，預約申請乘車導引服務。服務範圍由約定站內非付費區至月台候車，或由月台至約定站內非付費區與轉乘運具交接地點離站。

為使有限服務資源合理運用，乘車導引服務需採預約制，敬請符合使用資格且欲接受服務的旅客，至遲於發車一小時前完成申請，並於乘車當日發車20分鐘前，至約定地點與導引人員會面。

台灣高鐵各車站的乘車導引服務將視現場人力運用與調派，無法接受指定。另為避免爭議，服務人員將不代為搬運行李，若旅客行李較多，敬請旅客事先宅配或協調親友協助運送。

購票服務方面，每組高鐵列車第七節車廂均設有4席無障礙座位（2席電動輪椅位、2席摺疊輪椅位），提供乘坐輪椅及明顯行動不便旅客購票利用。旅客如欲預訂無障礙座位，敬請至遲於發車一小時前致電高鐵客服專線，或提前至車站售票窗口預訂。

預訂無障礙座位旅客，如有行程變更需求，請至遲於原訂列車發車前30分鐘前辦理，首次變更免收手續費。如尚未開票，請致電高鐵客服專線或至各車站售票窗口辦理；如已開票，請持票於車站售票窗口辦理。

高鐵各車站均設有電梯、停車位及無障礙廁所，提供行動不便的旅客使用。但高鐵台北站地下三樓囿於三鐵共構台北車站現有營運空間，目前尚無法設置電梯，乘坐輪椅旅客若需協助，敬請與高鐵客服專線聯繫，將安排人員提供乘車導引服務。

高鐵列車第七節車廂車門與無障礙廁所門尺寸，均可符合輪椅直接進出；車廂內備有無障礙座位，玄關處設有一間無障礙廁所，且均有配置求助鈴方便旅客於必要時呼叫服務人員。

(中時 )