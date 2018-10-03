台中科博草悟道房市行情 每坪站上60萬大關

2018年10月03日 12:22 中時 盧金足

富邦「天空樹」由普立茲克獎建築大師伊東豊雄設計，社區坐擁生態湖泊、大樹及環湖步道等近2000坪私人花園。（盧金足攝）

台中市一向被視為豪宅密度最高的七期新市政特品，在土地開發漸飽和後，坐擁科博館、草悟道及美術園道的西區，近來在豪宅版圖也大出鋒頭。富邦建設打造的「天空樹」、由鉅建設力作「大恆」、忠泰建設從北部插旗台中的地標建案「老佛爺」等品牌豪宅相繼搶進，房市行情站上每坪60萬元，也是當前台中的豪宅熱區。

台中市西區百貨、商圈機能發展成熟，且串聯有草悟道、美術園道、勤美術園道、經國園道等，綠帶綿延數公里，尤其是科博館與國美館周邊綠廊環境人文藝術氣息濃厚，近年漸形成 富豪聚落。

在科博草悟道特區推案的還包括上市建商順天建設在科博館生活圈推出的「順天科博」，與日本第一大空汙防制設備製造商TORNEX合作，打造全天候隔離淨化PM2.5住宅大樓，步行可達科博館，周圍文教休閒氣氛濃厚，廣受市場青睞。

新成屋則有上市建商鄉林建設興建的「美術館」，位在草悟道首排豪宅，「鄉林美術館」 由鄉林建設集團董事長賴正鎰花廿年時間整合土地，總戶數僅有18戶，市場買氣熱。

住商不動產七期南屯店協理張峰碩指出，房市走向自住當道，豪宅所在地段周邊環境、機能是否滿足日常所需，漸成頂級客購屋時的重要考量；不少高資產族群豪宅置產是為退休生活打算，因此綜合個案條件來評估適居與否，更是頂級客挑選物件時最不容忽視的一大環節。

台中市西區百貨、商圈機能發展成熟，且串聯有草悟道、美術園道、勤美術園道、經國園道等，綠帶綿延數公里，尤其是科博館與國美館周邊綠廊環境人文藝術氣息濃厚，原本就是台中富豪首選聚落。

國美館特區富邦「天空樹」、由鉅「大恆」陸續交屋，每坪成交均價突破6字頭，成功為西區房市鍍金；今年名宅推手忠泰建設於科博草悟特區主打「全球唯一、時尚大帝卡爾拉格斐訂製住宅」的「老佛爺」開案，吸引台北、台中頂級客層矚目。

此外，明年還有勤美集團旗下璞真建設的百億大案「勤美之森」將進場，都更加深鞏固「西區」當仁不讓的富豪特區地位。

富邦「天空樹」全棟由普立茲克獎建築大師伊東豊雄設計，社區規畫大型生態湖泊、數百棵大樹以及環湖步道等近2000坪私人花園，強調建蔽率僅17％。

據實價登錄顯示，富邦「天空樹」建案，其中7月以單戶1億7077萬元創下台中近一年豪宅交易總價新高。由鉅「大恆」4月以每坪約74.7萬元，寫下今年單戶單價新高，再次推升西區一波豪宅熱潮。

位在台灣大道與館前路口，由北部豪宅建商忠泰建設推出的「老佛爺」，以融合法式古典與現代的頂級時尚住居，顛覆台中慣有的豪宅表情，很快在名人圈裡，樹立「科博草悟特區」頭號指標地位。

「老佛爺」為忠泰建設攜手Chanel香奈兒、FENDI芬迪創意總監卡爾拉格斐與地主領航集團合作打造，全棟從建築外觀、內部公設、傢俱選品、甚至建材物料等皆由國際大師操刀設計，是西區最具指標的國際豪宅預售案。

(中時 )