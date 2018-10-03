台中科博草悟道房市行情 每坪站上60萬大關

草悟道與科博館綠廊環境，人文藝術氣息濃厚，近年漸形成富豪聚落。（盧金足攝）

友善列印
中時
富邦「天空樹」由普立茲克獎建築大師伊東豊雄設計，社區坐擁生態湖泊、大樹及環湖步道等近2000坪私人花園。（盧金足攝）

台中市一向被視為豪宅密度最高的七期新市政特品，在土地開發漸飽和後，坐擁科博館、草悟道及美術園道的西區，近來在豪宅版圖也大出鋒頭。富邦建設打造的「天空樹」、由鉅建設力作「大恆」、忠泰建設從北部插旗台中的地標建案「老佛爺」等品牌豪宅相繼搶進，房市行情站上每坪60萬元，也是當前台中的豪宅熱區。

台中市西區百貨、商圈機能發展成熟，且串聯有草悟道、美術園道、勤美術園道、經國園道等，綠帶綿延數公里，尤其是科博館與國美館周邊綠廊環境人文藝術氣息濃厚，近年漸形成 富豪聚落。

在科博草悟道特區推案的還包括上市建商順天建設在科博館生活圈推出的「順天科博」，與日本第一大空汙防制設備製造商TORNEX合作，打造全天候隔離淨化PM2.5住宅大樓，步行可達科博館，周圍文教休閒氣氛濃厚，廣受市場青睞。

新成屋則有上市建商鄉林建設興建的「美術館」，位在草悟道首排豪宅，「鄉林美術館」 由鄉林建設集團董事長賴正鎰花廿年時間整合土地，總戶數僅有18戶，市場買氣熱。

住商不動產七期南屯店協理張峰碩指出，房市走向自住當道，豪宅所在地段周邊環境、機能是否滿足日常所需，漸成頂級客購屋時的重要考量；不少高資產族群豪宅置產是為退休生活打算，因此綜合個案條件來評估適居與否，更是頂級客挑選物件時最不容忽視的一大環節。

台中市西區百貨、商圈機能發展成熟，且串聯有草悟道、美術園道、勤美術園道、經國園道等，綠帶綿延數公里，尤其是科博館與國美館周邊綠廊環境人文藝術氣息濃厚，原本就是台中富豪首選聚落。

國美館特區富邦「天空樹」、由鉅「大恆」陸續交屋，每坪成交均價突破6字頭，成功為西區房市鍍金；今年名宅推手忠泰建設於科博草悟特區主打「全球唯一、時尚大帝卡爾拉格斐訂製住宅」的「老佛爺」開案，吸引台北、台中頂級客層矚目。

此外，明年還有勤美集團旗下璞真建設的百億大案「勤美之森」將進場，都更加深鞏固「西區」當仁不讓的富豪特區地位。

富邦「天空樹」全棟由普立茲克獎建築大師伊東豊雄設計，社區規畫大型生態湖泊、數百棵大樹以及環湖步道等近2000坪私人花園，強調建蔽率僅17％。

據實價登錄顯示，富邦「天空樹」建案，其中7月以單戶1億7077萬元創下台中近一年豪宅交易總價新高。由鉅「大恆」4月以每坪約74.7萬元，寫下今年單戶單價新高，再次推升西區一波豪宅熱潮。

位在台灣大道與館前路口，由北部豪宅建商忠泰建設推出的「老佛爺」，以融合法式古典與現代的頂級時尚住居，顛覆台中慣有的豪宅表情，很快在名人圈裡，樹立「科博草悟特區」頭號指標地位。

「老佛爺」為忠泰建設攜手Chanel香奈兒、FENDI芬迪創意總監卡爾拉格斐與地主領航集團合作打造，全棟從建築外觀、內部公設、傢俱選品、甚至建材物料等皆由國際大師操刀設計，是西區最具指標的國際豪宅預售案。

(中時 )

新福音！行動不便者搭高鐵 可預… 台鐵親子車廂 12日起假日增3列、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。