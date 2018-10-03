美學者：對台軍售正確 美無須理會大陸抗議

2018年10月03日 12:36 中時 李文輝

美國川普政府上月宣布一批3.3億美元對台軍售再度引發大陸抗議，美國之音今天報導，分析人士說，軍售是美國表達支持台灣的一部分作為，做法正確，美國無須理會大陸抗議。華盛頓保守派智庫傳統基金會中國政治與安全事務研究員成斌在該智庫撰文說，儘管大陸外交部「義務式地反對」(obligatory objection to)這筆新的軍售，但這個軍售對維持台灣「一些表面上可信的」空防能力極為重要，尤其大陸正加強對台灣施壓時，「確保台灣有能力維持對其空域的控制至關重要」。

美國對台軍售一直是大陸反對的目標，即便最新一批軍售只是台灣空軍所需的F-16、C-130等飛機零件設備，大陸外交部和國防部仍然如過去美國宣布對台軍售一樣，對美國提出抗議、不滿及嚴正交涉，在目前美陸兩國整體情況不佳的情況下關係更為緊張。

成斌說，北京的抗議並不令人意外，在批准這筆軍售的時刻，美陸兩國正為關稅加劇貿易緊張，美國也剛剛因為解放軍從俄羅斯採購蘇-35戰機和S-400地對空導彈，依據美國的《反擊美國對手制裁法案》實施制裁，大陸則召回在美國參加會議的海軍司令沈金龍，還拒絕美國一艘黃蜂級兩棲攻擊艦訪問香港。

他說，這筆軍售是美國展現支持台灣「一個更大的拼圖」一部分，包括《2018年台灣旅行法》，川普以總統當選人接聽蔡英文總統的祝賀電話，以及最近「新的美國外交設施(MIT)在台北揭幕」等。

成斌認為，美國對台灣表達支持的政策非常重要，因為作為台灣最重要的夥伴，美國必須反擊大陸對台灣的侵犯。「如果美國不做，沒有別人會做」。成斌說，這麼做也是維持過去自尼克森及卡特以來，美國9位總統不分黨派一貫的外交承諾，「畢竟美國的一個中國政策是由美國的決策者來界定，而不是大陸的官員」。

在這個軍售之後，原定10月中舉行的美陸外交安全對話，也因近來雙方在貿易爭端、南海軍事活動及美國對台軍售的不歡氣氛中被推遲，美國國防部長馬提斯也取消了訪陸計畫。

(中時 )