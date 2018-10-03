打破無核化僵局 美國務卿將訪問北韓和中日韓

2018年10月03日 12:36 中時 楊家鑫

美國國務院發言人諾爾特在2日的記者會上宣佈，國務卿蓬佩奧將於7日訪問北韓首都平壤，與朝鮮勞動黨委員長金正恩舉行會談。這將是蓬佩奧約3個月來首次訪朝，也是第四次訪問該國。蓬佩奧打算通過此訪打破無核化談判僵局，為實現美朝首腦第二次會談展開最終協調。同時蓬佩奧預計還將訪問日中韓三國，8日對北京的訪問期間，蓬佩奧將與中方官員討論雙邊、地區和全球問題。

日本共同社報導指出，美國總統川普已表示將在「非常近的將來」與金正恩再次會談，蓬佩奧的再次訪朝能在多大程度上事先醞釀首腦間直接會談的成果成為焦點。

報導稱，美國要求迅速實行無核化，而朝鮮要求先採取以朝鮮戰爭終戰宣言為首的建立互信措施。朝鮮外相李容浩9月在聯合國大會上演講時表示「單方面解除核武裝是不可能的」，雙方對立尚未消除。

報導分析，為找出妥協點設定的條件也將成為蓬佩奧此行主要議題。有人指出也可能達成配合北韓接受對核與導彈設施的核查及提出無核化時間表、美方同意終戰宣言的「一攬子協議」。

中新社則報導稱，諾爾特表示，蓬佩奧在6日至7日到訪東京期間，將會晤日本首相安倍晉三、外相河野太郎。7日在平壤訪問期間，蓬佩奧將會晤朝鮮最高領導人金正恩。7日和8日訪問首爾期間，蓬佩奧將會晤韓國總統文在寅和外長康京和。最後，在8日對北京的訪問期間，蓬佩奧將與中方官員討論雙邊、地區和全球問題。

川普8月以無核化進展不足為由臨時取消蓬佩奧訪朝，但以9月26日美朝外長會談為契機，敲定10月訪朝事宜。鑒於金正恩在9月的韓朝首腦會談中表示準備關閉寧邊核施設等，美朝談判事實上已重啟。

(中時 )