范冰冰案 中共中央政法委：只罰不判 依法整治行業亂象

2018年10月03日 12:34 旺報 林永富

大陸明星范冰冰遭大陸稅務機關重罰近40億台幣，但只有行政罰並未處刑事罰，中共中央政法委網站指出原因，已受行政處罰的，不予追究刑事責任。范冰冰偷逃稅款數億元，罰款是依法，不判刑也是依法。

中共中央政法委解讀范冰冰偷逃稅被查處重點，指出范冰冰受罰意義不單在警示教育，而是吹響了依法整治行業亂象的號角。

包括：一是，范冰冰所需補繳的稅款、滯納金以及罰款加在一起，超過8億人民幣。二是，范冰冰所受到的是稅務機關的行政處罰，並沒有構成犯罪。三是，范冰冰的經紀人銷毀會計憑證、會計賬簿，涉嫌犯罪被公安機關採取刑事強制措施。四是，國家稅務總局已經開始問責程序，追究稅務機關相關人員未依法履職的責任。五是，稅務部門已部署開展影視行業自查自糾，年底前主動補繳稅款的免於行政處罰，拒不糾正的將依法嚴肅處理。

為什麼只罰不判？根據大陸刑法第二百零一條規定，逃稅數額巨大的，處3年以上7年以下有期徒刑並處罰金。但是，條文同時還規定經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任；但是，5年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予2次以上行政處罰的除外。

也就是說，偷逃稅款初犯之人只要態度良好繳稅認罰，就可不必坐牢。范冰冰偷逃稅款數億元，罰款是依法，不判刑也是依法。

(旺報 )