蔡正元：「凱達格蘭」在台灣不存在 日學者錯誤取名

2018年10月03日 12:31 旺報 潘維庭

將在孫文學校授課「台灣史專業講師認證班」的前立委蔡正元3日表示，普遍教科書認為，台灣以前有一個平埔族叫「凱達格蘭族」，但依他的考證，台灣從來沒有一個族叫凱達格蘭，「這是假新聞」，台灣想轉型正義，應該正確認識「凱達格蘭大道」這名字是錯誤的。

蔡正元3日在孫文學校「台灣史專業講師認證班」課程說明會上提到，「凱達格蘭」這四個字是日本學者伊能嘉矩的錯誤取名。當時伊能嘉矩當時跑去北投，問一個人叫什麼族，結果說聽起來像「凱達格蘭」這名字，因此命名為「凱達格蘭族」。可是最早接觸平埔族的人不是日本人是西班牙人，西班牙人文獻從來沒有這個族名，或自稱這族的人，只有菲律賓人自稱「凱達格蘭根族」。

他認為，台灣要轉型正義，就應要正確認識「凱達格蘭大道」這名字是錯誤的，這族名在歷史上從沒出現過，雖然這路名是陳水扁當年所取，現在要否認這事恐怕會讓某些人難堪，「但重點不是難堪不難堪，而是事實到底是什麼。」

蔡正元再舉例，清朝治理台灣時被說得很不堪，國民黨推翻滿清，立場自然不會說清朝很成功。但研究清朝史的學者許雪姬指出，清朝當時福建省對台灣府幾乎沒有什麼稅收收取，還補助了200多年。

蔡正元提到，對照日本總督府統治台灣，前四、五年還補貼，後來都拿錢回去補貼日本中央政府，不只大家熟知的砍掉30萬棵的300年檜木，還從台灣剝削財政；國民黨在國共內戰時，也從台灣搬走一些錢，「台灣島歷史上，只有清朝沒有從台灣拿走稅金，還獎勵投資，讓中國的移民大舉開發。」

孫文學校將開設「台灣史專業講師認證班」，10月13日起一連開授八周。孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中表示，錯誤的台灣史造成台灣社會分歧，因此孫文學校決定「絕地大反攻」，由剛完成100萬字的《台灣島史記》的前立委蔡正元面授開課，也會在網路上直播，「我們敢實況轉播，表示我們講的話禁得起時代檢驗。」

(旺報 )