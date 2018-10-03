范冰冰「我深感羞愧」 神隱123天首發聲為逃稅道歉

范冰冰發表致歉信。（取材微博）

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范冰冰致歉信。（取材微博）

范冰冰陰陽合同調查出爐，遭重罰超過40億元台幣，她稍早也在微博發表「致歉信」，坦言最近一段時間，「經歷了從未有過的痛苦、煎熬，進行了深刻的反思、反省，我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我跟大家誠懇道歉！」並表示對於稅務機關調查後，依法作出的一系列處罰決定，「我完全接受」，並將按照稅務部門的最終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。

范冰冰今年6月初被舉報陰陽合同，遭大陸有關當局查稅而神隱多時，《新華社》3日公布調查結果，確認范冰冰的確以拆分合同型式偷逃個人所得稅，並查出范冰冰及其擔任法定代表人的企業少繳稅款，除了被追繳稅款2.55億元，加收滯納金0.33億元，加上逃稅的數倍罰款，共需補繳8.8億人民幣（約44億台幣）。

根據新華社報導，范冰冰在電影《大轟炸》劇組拍攝過程中實際取得片酬3000萬元人民幣，其中1000萬元已經申報納稅，其余2000萬元以拆分合同方式偷逃個人所得稅618萬元，少繳營業稅及附加112萬元，合計730萬元。此外，還查出范冰冰及其擔任法定代表人的企業少繳稅款2.48億元，其中偷逃稅款1.34億元。

由於范冰冰屬於首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰，且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，因此偷稅的稅款、滯納金、罰款在稅務機關下達追繳通知後，於規定期限內繳納，依法不予追究刑事責任。超過規定期限不繳納稅款和滯納金、不接受行政處罰的，稅務機關將依法移送公安機關處理。

(中時 )

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