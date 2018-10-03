海港Outlet Park年底開幕！勞工局祭出英雄帖廣召各路英雄好漢

2018年10月03日 12:40 中時 陳世宗

因應海港Outlet Park園區年底即將開幕，為協助廠商招募好人才，提供港區市民就業機會！台中市政府勞工局訂於5日上午10時至下午2時，在梧棲區公所4樓禮堂舉辦「2018職來薪旺-梧棲區廠商聯合徵才活動」；邀請三井集團Outlet Park園區等24家廠商設攤，提供超過600個工作機會，歡迎民眾把握機會參加。

勞工局長黃荷婷說，市府今年度規畫多場具區域性及特色的主題徵才活動，首波麥當勞「招募體驗屋」徵才活動已於6月底舉辦，加上9月份在世貿辦理「百業齊FUN 就業金好」嘉年華徵才活動，共吸引逾2500人前來求職。

因應年底即將開幕的三井不動產Outlet Park人才需求，勞工局與梧棲區公所將於10月5日合作辦理徵才活動，邀請三井集團Outlet Park園區品牌廠商，及今國光學、中鋼保全、華新麗華、卜大實業、宏全國際等廠商設攤，協助港區民眾在地就業，期待帶動海線觀光與服務產業發展。

黃荷婷強調，海線地區就業以往多以加工區的科技或製造業為主，服務業部份較市區少，海港Outlet Park園區預計有百家知名品牌進駐，將帶來許多就業機會。徵才活動將有14家園區廠商設攤招募近250名從業人員；日本知名服飾品牌公司「貝肯士」更開出薪資5萬元店經理職缺，呼籲想從事服務業的求職者把握機會。

(中時 )