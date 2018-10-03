雲林國際偶戲節6日登場 一連８天好戲登台

2018年10月03日 12:39 中時 周麗蘭

Cosplay相當精采。（周麗蘭攝）

樂果天真實驗樂團結合「無限人形劇場」演出。（周麗蘭攝）

黃俊雄大師風采依舊。（周麗蘭攝）

2018雲林國際偶戲節將於10月6日在虎尾農博生態園區登場，一連8天好戲登場，今年有黃俊雄大師的雲洲大儒俠經典戲碼、廖昭堂大師的隆興閣掌中劇團五爪金鷹戲碼，文化部扶植團隊廖文和布袋戲團的大勇俠系列作品，以及4檔中生代曾獲金掌獎的作品演出。

縣府文化處3日舉行記者會宣傳，精彩的布袋戲及真人cosplay獲得滿堂彩。

李進勇表示，2018雲林國際偶戲節獲得文化部臺灣文化節慶升級競爭型計畫入選，也被交通部觀光局列為臺灣國際觀光年曆重點活動，6日至13日8天好戲連台。

李進勇說，雲林縣的布袋戲傳統需要維護、傳承、發揚，國家級布袋戲傳習中心原本預算6.4億元，他爭取納入前瞻計畫，經費提升到25億元，第一期經費已獲中央補助入庫，農伯生態園區的土地使用許可經他親自帶隊向內政部都委會簡報說明，已獲得核定。

記者會上黃俊雄大師針對有人點評他的布袋戲是新型態、非傳統布袋戲，他解釋戲偶越做越大是因為配合電視拍攝之故，不得不放大。至於有人評論布袋戲偶一尊4、5萬元價格太貴也說明，因為一尊動輒要刻3天，一件衣服要上萬元，台灣人嫌太貴，但日本人看了覺得好便宜。

2018雲林國際偶戲節開幕晚會10月6日晚間7時30分在農博生態園區登場，由樂果天真實驗樂團結合「無限人形劇場」、霹靂布袋戲八音才子黃文擇其子黃滙峰參演口白說書人，展現布袋戲異業結合的創新。

除了大師級演出，4檔曾獲金掌獎的作品：真雲林閣掌中劇團「兩隻老虎」、雲林五洲小桃園掌中劇團「虎爺娶妻」、昇平五洲園「豬八戒奇遇記」、金宇園掌中劇團「戲藝人生」將再重演；另外有46個校園植根的成果發表、10組角逐第12屆金掌獎的布袋戲團演出、28場國際偶戲匯演。

國際偶戲團隊有英國、日本、印尼、馬來西亞、塞爾維亞等5國際偶戲團隊，演出懸絲偶、皮影戲、布偶、杖頭偶等偶戲。

(中時 )