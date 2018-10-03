范冰冰道歉信 4次致歉 稱籌錢繳稅及罰款

2018年10月03日 12:45 旺報 廖慧娟

范冰冰的微博停止更新、「被消失」上百天之後，今天（3日）因官方公布查稅結果，中午12點8分終於重現微博，並po出《致歉信》，針對逃漏稅的行為，向民眾致上最深的歉意，並表示完全接受稅務機關的一系列處罰決定：「將按照稅務部門的最終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金，補繳稅款，繳納罰款。」

道歉信一開頭即寫說：「最近一段時間，我經歷了從未有過的通苦、煎熬，進行了深刻的反思、反省，我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我向大家誠懇道歉！」

她在道歉信中坦承主演《大轟炸》及一些合約時，出現利用「拆分合同」等逃稅問題，對此，深感羞愧：「這些天在配合稅務機關對我及我公司的稅務檢查中，我一直深刻反省：作為一個公眾人物，應該遵紀守法，起到社會和行業的模範帶作用，不應在經濟利益面前，喪失自我約束，放鬆管理，以致違法失守，在此，我誠懇地向社會、向愛護關心我的朋友，以及大眾，向國家稅務機關道歉。」

信中，范冰冰也剖析自己的心情：「我從小喜歡藝術，又趕上了影視業蓬勃發展的好時機，在諸多前輩的提攜和觀眾朋友的愛護下，加之自己的不斷努力，這才在演藝方面取得了一個成績……可以說，我每一點成績的取得，都離不開國家和人民群眾的支持，沒有黨和國的好政策，沒有人民群眾的愛護，就沒有范冰冰。」

在信的最後，范冰冰再一次真誠向社會大眾說：「對不起！」

(旺報 )