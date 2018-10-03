台南》解決流浪動物問題 黃偉哲提「三溫暖」政見

為解決流浪動物問題，民進黨台南市長參選人黃偉哲提出「三溫暖」政見。（黃偉哲團隊提供）

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去年2月農委會宣布公立流浪動物收容所停止人道撲殺後，台灣成為亞洲第2個執行「零撲殺」政策的國家。但一年來仍不時聽到流浪動物攻擊人類，或人類自行撲殺這些動物的訊息。民進黨台南市長參選人黃偉哲3日認為，儘管政策方針是正確的，但執行的效度仍有待加強，因此他提出改善流浪動物處境的「三溫暖」政見，希望打造台南成為「毛小孩」與人類和諧共處的城市。

黃偉哲表示，根據他的觀察，民間還是有不少善心人士，自行餵養流浪動物，因此政府不該只是仰賴個別善心人士，也不能被動配合中央政策，應該提出有系統性、持續性的配套措施。

黃偉哲說，他提出改善流浪動物處境的「三溫暖」政見。首先，在善化、灣裡以外，將於溪北地區增設第3個流浪動物之家，除能改善收容品質外，也要在軟體上有所提升，例如改善捕捉程序，簡化與優化民眾認養動物的流程。

其次，收容空間畢竟有限，政府也應該輔導流浪動物「找頭路」，例如媒合適當的成犬為農舍或工廠進行看守任務，或讓老人或殘疾人士能找到適合陪伴生活的動物，除了提升認養率以外，也可以改變民眾對於流浪動物的看法。

最後，黃偉哲希望政府對動保團體也應該採取合作態度，並共同對民間宣導TNVR（捕捉、結紮、施打疫苗、原地放養）的觀念，呼籲民眾不要任意棄養家中寵物。此外，也可與動保團體合作對社區的流浪動物進行認養或乾淨餵養，不一定事事都要請捕犬隊來處理。

黃偉哲強調，他希望台南是一個「毛小孩」與人類和諧共處的城市，地方政府拿出政策誘因，並與民間團體、社區配合，才能創造一個對流浪動物友善、又能兼顧居民生活安全的社會。

(中時 )

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