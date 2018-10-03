日菸商被爆退稅1300萬 董氏批：把政府當提款機

2018年10月03日 12:49 中時 林周義

知名日本菸商繼被踢爆竄改菸盒日期後，董氏基金會又接獲投訴指出，該菸商向財政部要求退回試營運期間所繳1300萬的關稅，財政部原不同意，最終仍將之退回。董氏基金會質疑，試營運期間所產的菸品若真在政府監督下銷毀，為何要花兩年的時間才拿到退稅？他們抨擊該菸商，不僅欺騙人民，也將台灣政府視為提款機，呼籲行政院扛起責任，維護人民的健康與尊嚴。

董氏基金會菸害防治組組長林清麗表示，傑太日菸105年於台南開始試營運，期間所生產的菸品未經販售，且經政府監督下銷毀，則可依程序申請退稅。她表示，財政部透露，在被迫的情況下於兩年後將1300萬的關稅退回。她抨擊，「事後才宣稱試營運期間的菸品沒有販售，才會拖這麼久！」，呼籲台南市長出生的賴院長，喝止該菸商的作為。

董氏基金會執行長姚思源指出，日前爆出變造菸品生產日期及有效日期後，傑太日菸要求業務告訴零售商，該事件為假新聞，且流入市面的菸品均合法處理。他表示，台南市政府已開罰3萬塊，該行為已經政府認定不合法，為何還說是不實指控？他抨擊中央的處理方式，不是處處呵護，就是節節敗退。

針對該菸商表示其有效期間標準為16個月，高於台灣18個月的標準，姚思源表示，台灣如此規定是基於氣候潮濕，菸草不宜久放，菸商如此回應，難道就能將變更生產日期的行為合理化？他對菸商的聲明感到不解。

媒體詢問該菸商申請退稅的日期及細節，但董氏基金會未能給予具體答覆。該菸商則表示，將盡量於今日下午對媒體做出回應。

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(中時 )