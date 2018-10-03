康芮減弱變中颱 北北基,宜蘭周四全天有豪大雨

2018年10月03日 13:03 中時 廖德修

氣象局預報員林定宜表示，第25號颱風康芮今天上午已減弱為中度颱風，且路線再往東偏移，原本預估今晚到明晨發布海上警報的機率降低，但還不能完全排除。影響台灣最明顯的時候是周四（4日）整天及周五上午，而颱風最接近台灣的時候則為周四晚上至周五凌晨。

林定宜說，康芮未來將經過的海域水溫較低，強度還會持續再減弱，但估計接近台灣時仍會維持中颱的強度。明天整天到周五上半天受到颱風外圍環流的影響，北部及東北部有陣雨，並有局部大雨或豪雨，民眾上班上學要小心。

由於颱風的影響是在北部、東北部，台中以北、花東山區及南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲。周五下半天隨著康芮逐漸遠離，雨勢趨緩，天氣也逐漸好轉。

氣象達人彭啟明表示，大致上康芮接近台灣的位置比上個颱風潭美略為偏西，到達宮古島附近後會逐漸北轉，這一兩天颱風從台灣東部外海北上的過程中，仍會有些飄移和變動。預計在台灣東部外海通過後，再從中國大陸東部海面北上往韓國前進，然後再轉向東北朝日本而去，準備前往日、韓的民眾要注意交通航班。

氣象局提醒民眾，無論有無發布海上警報，隨著颱風接近台灣，今天起各地浪開始增高，尤其是北部、東半部、恆春半島已有長浪出現，浪高可達4米，在颱風最接近台灣時，即周四晚間及周五凌晨，東北角、東半部有可能超過6米浪高。

此外，除了海浪增高，氣象局也對除了台北市、南投縣、嘉義市、高雄市以外的18個縣市發布陸上強風特報。今起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及離島的澎湖、金門、馬祖，沿海空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，海邊活動與海上作業須注意安全。

(中時 )