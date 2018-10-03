新貼圖！福利熊吃貨物語講日、泰文超萌

福利熊「你好」貼圖，以全聯生鮮品牌美味堂豬腳，搭配泰語諧音的「三碗豬腳」。（全聯提供）

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福利熊「真的嗎」貼圖，巧妙搭配We Sweet的人氣商品紅豆湯，與日文的「紅豆泥」。（全聯提供）
福利熊「加油」貼圖，「甘芭嗲」取自水果芭樂，為加油的日文諧音。（全聯提供）
福利熊「蛤」貼圖，是台灣網友常使用表達情緒的字眼，與蛤蜊相呼應。（全聯提供）
福利熊「再見」貼圖，「沙油娜拉」就是日文的「再見」。(全聯提供)
福利熊「金多蝦」貼圖，是台語的「真的好感謝」。(全聯提供)

全聯福利中心的吉祥物福利熊LINE貼圖曾創下單次貼圖574萬下載次數，即日起因應今年20周年慶，再推出全新貼圖「福利熊吃貨物語」，以門市販售的食物加上日、泰文等諧音為靈感打造，代表全聯在生鮮、食材上全面升級的里程碑。

這次貼圖共有16款，包含最常使用的招呼語「你好」，就是以全聯生鮮品牌美味堂豬腳加上泰語諧音的「三碗豬腳」；We Sweet甜點的人氣商品紅豆湯加上日文的「紅豆泥」，就是疑問句「真的嗎？」，每款都是以生活化且逗趣的諧音巧妙結合。

10月2日至11月1日加入全聯LINE官方帳號好友，可免費擁有貼圖，預計此番下載量可達到600萬，突破2015年的「福利熊愛說話」最佳紀錄。此外，搭配本次的新貼圖推出，也同步製作限量資料夾，未來粉絲參與見面會與福利熊合照都有機會獲得。

福利熊至今推出5次LINE貼圖，總下載次數累計超過2000萬次，成功帶動全聯官方LINE粉絲數突破1140萬。過往在貼圖上曾以台語、生活流行話語為主題，更嘗試被網友稱讚「最可愛臭奶呆」的有聲貼圖、以及傳統藝術結合的全螢幕貼圖，全聯期望能讓福利熊如同家人般在生活中陪伴粉絲。

(中時 )

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