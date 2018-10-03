鶼鰈情深40年 白嘉莉86歲印尼企業家老公病逝

2018年10月03日 12:57 中時電子報 蔡曉婷

粘嫦鈺發文證實。（圖／取自粘嫦鈺臉書）

「最美麗的主持人」白嘉莉今(3日)傳出印尼企業家老公黃雙安病逝，享壽86歲，資深媒體人粘嫦鈺稍早在臉書證實此事，指越洋致電白嘉莉，對方聲音沙啞低沉，冷靜地說：「黃先生走了」，白嘉莉透露老公是因急性肺炎，在睡夢中辭世。

白嘉莉與黃雙安40年前結婚，鶼鰈情深，黃雙安是印尼知名的企業家，產業橫跨林木、漁業、旅遊，服務業等，白嘉莉總是夫唱婦隨，親自陪先生到世界各地洽談公事，粘嫦鈺稍早發文說，白嘉莉有次和老公路經鄉下，見一位婦人汗流浹背的賣菜，黃雙安不忍，便對婦人說：「全部都賣給我吧」，可見黃雙安的體貼、善良、仁民愛物。

白嘉莉對粘嫦鈺分享說最近天氣變化大，人在美國的黃雙安本來是做例行的健康檢查，卻發現是急性肺炎，當時時間2日凌晨，黃雙安在睡夢中過世，「很突然，但是十分的平和，就是所說的福報吧」，而目前黃雙安的子女已啟程赴美處理後事，公祭儀式會擇期在馬來西亞舉行。

粘嫦鈺臉書全文：

「黃先生走了」，越洋電話裡，白嘉莉聲音聽來有點沙啞和低沈，但是卻透著堅定和冷靜。

「本來是到美國做例行的休息與健康檢查，這裡的天氣變了，黃先生突然不舒服，咳不出來，呼吸困難，醫師診斷是急性肺炎。一些朋友來看他。就在睡夢裡走了（美國時間2日凌晨），很突然，但是十分的平和，就是所說的福報吧。」

白嘉莉聲音哽咽,但十分的堅強，她說，黃先生的子女已經趕往美國處理後事，黃先生的公祭儀式會擇期在馬來西亞舉行。

黃雙安與白嘉莉結婚40年,鶼鰈情深,夫唱婦隨，黃雙安的林木、漁業、旅遊，服務等事業繁忙，事必躬親，白嘉莉總是陪伴相隨，足跡遍及世界各地。

現年86歲的黃雙安除了本業之外最重視的是公益和慈善關懷，多年來他所興建的學校、醫院，捐助的助學奬學金和醫療器材已超越華人所及的地區，遍佈世界各地，幫助數不清的人們。

白嘉莉曾為黃雙安寫下「愛在林深處」一書。描述做為一個福建來的華裔青年如何在異鄉艱困打拼，窮苦不改其奮鬥志向，幾次死裡逃生，白手起家，終於建立林業王國的過程，深具勵志意義。

白嘉莉曾經跟我講過一個小故事。有一次她和黃雙安經過一條鄉間小路，一位婦人正在努力的賣著自己種的瓜果蔬菜，黃雙安看著她汗流浹背的叫賣著，就跟她說全部都賣給我吧，一個小小的舉動卻讓農婦可以提早回家，免去烈日曝曬，黃雙安的仁民愛物由此可見。

收到黃雙安的影響,白嘉莉也長年投入公益和慈善關懷,每當台灣家鄉風災水災地震，她都會在第一時間施出援手參與賑災。對於辛苦工作的警察白嘉莉也長期關懷，多次回台參加警察相關的大型公益活動。她也到獄中探視受刑人並贈與她的畫作明信片，鼓勵受刑人振作迎向新的人生。

黃雙安離世，白嘉莉雖然萬般不捨，但仍會持續夫婿所有的公益與慈善關懷，讓愛的力量永遠流傳下去。

註：白姐目前在處理黃先生後續事宜，需要時間，謝謝媒體朋友關心。謝謝。

2018/10/03早上

(中時電子報)