大坂直美坦言美網回憶不愉快 就像「綠茶冰淇淋」

2018年10月03日 13:04 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

日美混血網球女將大坂直美，今年在美國公開賽贏得個人生涯第一座大滿貫冠軍，不過過程不太美好，現在回憶起來仍令她有點苦澀，表示這不是她最快樂的回憶，就像是吃了一開始甜甜的、後面卻有強烈苦澀茶味的綠茶冰淇淋。

2018年美網女單決賽，美國名將小威廉絲在比賽中被主審抓違規，因此大動肝火，也因不恰當的舉動被罰了整整一局，最終大坂直美直落二封后，不過現場球迷都對主審不滿，賽後場邊出現噓聲，令大坂直美好尷尬。

目前在中國大陸北京網球賽奮戰的大坂直美，談論起這場美網女單決賽，她回應：「我一直想分享有很多內心感受或其他想法。在美網的回憶有點苦澀，比賽隔天我真的不是很想回憶起來，因為這不是我最快樂的回憶，我也不太清楚，感覺比較像是我想趕快放下、遺忘一切。」

美網結束後幾天大坂直美透過美國NBC電視台節目「今日秀」表示，她不確定當時球迷噓聲的對象是不是她，但小威廉絲告訴她球迷不是針對她，「我當時有點難過，因為我真的不知道大家是不是在噓我，或是這不是他們想要的比賽結果。我也很難體會小威的難過，我這輩子一直是她的球迷，也明白地主球迷有多希望她獲勝，我不知道，我當時百感交集。」

大坂直美並用一個奇妙的比喻形容自己的美網冠軍戰，「就像是在吃綠茶冰淇淋，當你一口咬下時是甜甜的，但是強烈的茶味隨之而來，這個回憶對我就是如此。我當然很開心自己拿下大滿貫冠軍，理應沒有任何事比的上它，我很難說清楚，但我回過頭看，這不全然是壞的回憶，但我感覺很奇特，不太願意回想起來，只想把它擱在一旁。」

(中時電子報)