故宮國寶外借福島展出？ 柯志恩痛批：不對等自降國格

2018年10月03日 13:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

故宮文物出借國外展出，向來講究對等，但這項常規將被蔡政府打破！立法委員柯志恩掌握內部資料，2020東京奧運期間，故宮將到東京及福島等周邊城市辦巡迴展覽。柯志恩指出，利用國寶宣傳台灣軟實力無可厚非，但跑到縣立博物館，不僅貶低故宮，更矮化台灣！她怒問政府，自貶身價、降格以求，所謂何來？

柯志恩今(3)日在臉書指出， 故宮計畫於2020東京奧運期間出展，故宮內部傳出資料竟是「東京文化村博物館、石川縣立博物館（金澤）及福島縣立美術館」，後石川因檔期取消現有意改為靜岡市美術館。

柯志恩問故宮院長，借展的條件與原則為何？故宮是「世界五大博物館」之一，過去都是「國家」等級，例如紐約大都會、芝加哥美術館如此等級，倘若不經篩選，跑到縣立博物館，不僅貶低故宮，更矮化台灣！

馬政府時期，2014年「故宮神品至寶展」到日本造成轟動，那次展出是由日方提出海外展覽空前最高規格，並於2016回饋出借68件國寶來台，故宮才答應將翠玉白菜及肉形石送到東京國立博物館、九州國立博物館展出。

反觀預定2020年的日本借展，最可議的是，為何巡迴展要去福島縣？奧運在東京舉行，又非於福島縣辦奧運，國寶要去最安全的地方！雖然福島縣立博物館並非在福島核災區內，但文物去福島目的為何？且無疑增加文物運送及展出的風險。若要撫慰災民，為什麼東京國立博物館重要文化財、日本正倉院典藏不去福島慰問自己的國民？

柯志恩還質疑，為什麼故宮要陷文物及布展同仁於幅射汙染環境？日本一直要進口核食來台灣，現又要拿故宮文物去福島縣，外交講求對等與互惠，請問台灣得到什麼好處？

對此網友怒批，小英政府舔日無極限，難道要「台灣國寶去福島吸收輻射？再回台讓台灣人吸輻射嗎？」、「那些官員很多人自認日本是他們的祖國，不用大驚小怪」、「既要台獨就不應佔中華文化精髓的文物，往自己臉上貼金到處顯耀」。

(中時電子報)