8旬翁開胸換瓣膜 桃園醫院替他慶重生

張姓老翁獻花給替他開刀的醫師袁于婷。（陳麒全攝）

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桃園醫院3日替張翁舉行重生派對，並肯定醫療團隊的專業能力。（陳麒全攝）
袁于婷帶領醫療團隊進行主動脈瓣膜置換手術，讓張姓老翁獲得重生。（陳麒全攝）

84歲張姓老翁3年前被診斷出罹患主動脈狹窄，心臟功能急速下滑，今年7月因為急性心衰竭被送進衛生福利部桃園醫院，當晚進行主動脈瓣膜置換手術，並裝上葉克膜3周後才復原，桃園醫院3日替張翁舉行重生派對，並肯定醫療團隊的專業能力。

心臟外科主治醫師袁于婷表示，主動脈狹窄的病因和瓣膜老化有關，65歲以上的老人罹患率約有2％，除了有胸悶、喘、頭暈甚至昏倒的症狀，嚴重者還會有猝死風險，罹患後只有一半的人可以存活超過2年。

袁于婷解釋，張翁因為年事已高，3年前被診斷後遲遲未手術，直至今年7月才因急性心衰竭，連帶肺、腎衰竭，才趕緊送進醫院，當晚就緊急啟動心臟外科手術團隊進行主動脈瓣膜置換手術，術後以葉克膜支持心臟功能長達3周，第4周開始由胸腔內科接手呼吸訓練及照護，最後在第6周成功脫離呼吸器，術後第3個月轉往復健科病房進行心肺及肢體復健。

桃園醫院院長鄭舜平指出，桃園醫院明年初會引進新型複合式手術室，屆時將能施行更高端的手術，例如張翁的案例，現在雖是以傳統開胸手術，屆時就能施行經導管主動脈瓣膜置換術，以更小的傷口完成手術。

鄭舜平表示，袁于婷專精各種瓣膜手術，在心臟內科醫師協助、心臟麻醉及重症醫療團隊的配合下有極好的成績，讓心臟手術病患術後都能很快恢復並達到理想的生活狀態，桃園醫院也已通過重度急重症專責醫院，經由這樣一個病例更可以張顯桃園醫院不論在硬體及軟體都已經準備好。

(中時 )

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