台中檜木浴桶工廠大火 燒光百坪廠房損失600萬元

2018年10月03日 13:16 中時 王文吉

檜木浴桶工廠失火，熊熊火勢不斷從廠內竄出，警消出動大批人力灑水灌救。（王文吉翻攝）

緊鄰失火工廠緊鄰業者住家，消防人員調派大批人力支援，經3個多小時灌救，才撲滅火勢。（王文吉翻攝）

台中市潭子區一家檜木浴桶工廠3日凌晨突然竄出無名火，消防局獲報後，出動18輛消防車及59名警義消前往灌救，因廠內堆置大量易燃木材，火勢很快地吞噬上百坪的廠房，警消全力灌救3個多小時，直到清晨5點才撲滅火勢，業者初估損失約600萬元。

台中市消防局凌晨1點37分接獲報案指出，潭子區潭興路一家工廠失火，由於廠內堆放大量木材及木製浴桶成品、半成品，易燃物助長火勢，警義消馳抵現場，發現百坪的廠房已全面陷入火海，熊熊火焰將鐵皮搭建的工廠及倉庫燒塌。

因業者的住家緊鄰失火工廠，消防人員憂心延燒，趕緊調派更多分隊支援，總計出動頭家厝、潭子、東山、中山、北屯等分隊及第一大隊等18輛消防車及59名警義消前往救災，經佈線灑水搶救，直到凌晨5點才撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因有待火調人員調查釐清。

陳姓業者表示，他睡夢中聽見木材燃燒聲音驚醒，出門查看，工廠已出現熊熊大火，立即打119報案，廠內主要堆置檜木原料及木桶成品、半成品等，初估損失約600萬元。

(中時 )