范冰冰遭罰天價卻免關 律師曝9年前「關鍵一變」救了她！

2018年10月03日 13:07 中時電子報 吳品瑤

范冰冰涉「陰陽合同」逃稅風波而神隱超過百日，今官方判決結果出爐，確立了范爺以拆分合同形式偷逃個人所得稅，而其擔當法定代表人的企業則被查出有隱匿藝人真實收入的情況，因此除了補稅外還須繳納滯納金及罰款，共計得掏出高達40億的天價上繳給大陸稅務局，然罰款金額雖如此龐大，但范爺卻不需要背負刑責入獄，這樣的結果瞬間引發熱議，資深法律專家分析，范冰冰之所以免蹲苦牢，在於9年前的「關鍵一變」。

陸稅務局今公布范冰冰案調查結果，確立了女神逃稅為事實，而消息曝光後，神隱近4個月的范冰冰終於現身微博，貼出致歉信表示辜負國家及粉絲，而資深法律專家劉巧玉也撰文分析，表示范冰冰逃稅一案，最常被拿來跟當年劉曉慶逃稅案相比較，當年劉曉慶涉逃漏稅超過人民幣1400萬，她最終被關了422天，但並未進到刑事判決確定有罪後執行處罰的監獄，而是看守所，且沒被起訴，事後劉曉慶靠拍戲及處理房產的所得去補稅，然擔當她公司總經理並負責財務的妹夫扛了刑責，被判刑坐牢3年。

至於范冰冰，先前劉巧玉也說過她被判刑坐牢的機會不高，理由全因刑法第201條「偷稅罪」已於9年前進行過重大修改，舊法條中人民幣1萬、10萬就是入罪標準，偷稅比例有其相對應的有期徒刑刑責，而修改後的新法雖拿掉明確的金額標準，然以范冰冰案的鉅額來說，無論怎麼說肯定都過了立案標準。

而其中最重要的區別是，新法明定「有第一款行為，經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任」除非5年內再犯，因此身為初犯的范冰冰，經行政處罰補繳稅款並繳滯納金、罰款後，依規定可不予追究刑事責任，因此也就不必進監獄，而政府之所以修法，劉巧玉認為是為了更好地挽救國家稅務損失，故給初犯這樣的待遇，然她也透露，案件在偵查期間，國民有配合的義務，因此相關單位為了好好調查，會限制涉案人的人身自由，方便查清事實。

(中時電子報)