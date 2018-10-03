2018年10月03日 13:10 中時 呂妍庭

嘉義》見到馬英九 東石魚販哭了！

楊姓魚販看到馬英九，想到自己生意跟以前差很多，當場流淚不止。（呂妍庭攝）

楊姓魚販似乎對馬英九執政很滿意，不斷比大姆指說讚。（呂妍庭攝）

前總統馬英九到東石漁市場，受到漁會女員工熱情歡迎，還擺可愛姿勢合照。（呂妍庭攝）

前總統馬英九今3日在嘉義縣跑透透，陪國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁四處拉票爭取認同，上午來到東石漁市場，楊姓魚販看到馬英九，拿著便當主動靠近，還拉著馬英九的手走到他的海產攤，隨即淚水止不住，哽咽說政黨輪替後，生意很差，「整個壞了了」，當場要馬英九再出來（當總統），馬英九除安慰對方，未正面回應，只說先讓吳育仁當選，接著拍拍楊姓魚販，替他加油。

馬英九聽完簡報後，在嘉義區漁會推廣部主任吳純裕陪伴講解下，到每個攤位了解漁獲狀況，楊姓魚販看到馬英九，先報怨「生意差，我這半年只能吃便當」，哭訴政治改變，生意變得很難做，邊哭邊說「擺攤很辛苦」、「這幾年很辛苦」，旁人也搭腔各行各業都很辛苦，大環境真的不好，國民黨籍議員李國勝跳出來緩頰，表示魚販的處境大家能夠理解，「所以我們會再加油」。

楊姓魚販說他在漁市場擺攤35年，「這幾年最差」，自從政黨換人「全部都壞了」，「生意差幾成他已經不會算」，指民進黨執政對經濟環境沒改善，沒有帶動我們的經濟，說自己會流淚，是因為馬英九在任時做得很好，對比現在的狀況，讓他感受很深。

(中時 )