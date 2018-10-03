中火灰袂煞！不明飛灰又進攻伸港鄉 3天掃不完

類似燒金紙的黑灰連日來不停飄向伸港鄉，鄉民3天來都掃不完。（吳敏菁攝）

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類似燒金紙的黑灰連日來不停飄向伸港鄉，鄉民3天來都掃不完，向議員尤瑞春投訴。（吳敏菁攝）
議員尤瑞春質詢飛灰來源？縣府環保局長阮順寧表示，將會派員實地訪查，依據汙染物溯源進行追查。（吳敏菁攝）

東北季風起，空汙拉警報，彰化縣伸港位在台中火力下風處，長年飽受吸煤灰之苦，不料連日來，又大舉飄來成片焦黑的飛灰，加入惡化空氣品質的行列，伸港鄉定興村、新港村等多村落，從周一來連續3天掃不停，要求追查源頭。

空氣汙染問題日受重視，日前南投縣長林明溱才直接殺到台中，直指南投去年肺腺癌死亡人數高達241人是全國最高，將向台中火力發電廠提出行政訴訟，為受害者家屬求償。彰化縣伸港鄉位於下風處，也是受害是者。

議員尤瑞春3日在彰化縣議會定期大會中，拿出村民連日來掃到的一袋又一袋黑灰，質疑這到底是哪裡來？是什麼?可以這樣亂飄嗎？太可怕了。

尤瑞春表示，村民投訴彰化縣環保局，環保局表示是外縣市飛來的，但是伸港鄉民受台中火力發電廠的氣還不夠嗎？這些像是燒金紙的灰飛也要承受？應該追查來源，不要在汙染了，村民已經掃3天了，隨風化作揚塵，吸入人體肺部更不知有多少?

縣府環保局長阮順寧表示，將會派員實地前往訪查，依據汙染物溯源進行追查，如果有查獲汙染物的來源，將會移請當地環保機關，依法開罰。

(中時 )

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