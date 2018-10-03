MLB》鏖戰將近5小時 洛磯晉級分區系列賽

洛磯隊史多瑞（Trevor Story）3日跑回致勝分。（路透）

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中時電子報
/綜合報導

小熊隊與洛磯隊在外卡戰碰頭，為了擠進季後賽，雙方均繃緊神經應戰，前9局正規賽結束以1比1戰成平手，13局上半靠著3支串連安打攻下致勝分，雙方鏖戰4小時55分鐘才分出勝負，最終洛磯隊以2比1打敗小熊隊闖進國聯分區系列賽。

小熊推出本季18勝6敗、自責分率3.32的列斯特(Joe Lester)先發主投，洛磯則由佛萊德（Kyle Freeland）掛帥先發。一開賽列斯特就對首位打者布萊克蒙(Charlie Blackmon)投出四壞保送，又遭下一棒拉瑪修(DJ LeMahieu)揮出二壘安打，落磯率先以1比0攻下領先優勢。

小熊2局下首位打者艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)雖也敲安上壘，但等不到隊友火力支援無緣為球隊跑回分數。6局下小熊終於靠著1次四壞保送與1支安打站上得點圈，無奈雷佐（Anthony Rizzo）卻擊出雙安打瓦解球隊攻勢。

洛磯直到7局下才遇到大麻煩，佛萊德在1出局、一壘有人時退場，沒想到接手投球的歐塔維諾（Adam Ottavino）竟出現暴投造成得點圈失守，緊接著又投出四壞保送，2出局後捕手布泰拉（Drew Butera）妨礙打擊，小熊形成滿壘，不過歐塔維諾隨後以三振化解危機，小熊留下滿壘殘壘。

不過小熊沒有氣餒，8局下在2出局後出現攻勢，雷佐擊出安打上壘，隨後換上高爾（Terrance Gore）代跑，他立刻快腿盜上二壘，下一棒拜耶茲(Javier Baez)擊出二壘安打，小熊以1比1追平比數。

雙方以1比1戰進延長賽，13局上2出局後，史多瑞（Trevor Story）擊出安打站上一壘，隨後帕拉(Gerardo Parra) 、沃爾特斯（Tony Wolters）出現串連安打，洛磯攻下關鍵分數，鏖戰完13局就以2比1收下勝利。

(中時電子報)

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