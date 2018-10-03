反空汙公投1.1萬死人連署 陳英鈐：陰間大法師嗎？

2018年10月03日 13:29 中時 楊佳穎

中選會昨宣布國民黨立委盧秀燕所提「反空汙」公投案成案，但將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發。中選會主委陳英鈐3日接受廣播專訪時也提及，1.1萬份死人連署中，大部分都是在2008年後死亡的，還有找到筆跡判定幾乎是同一人的，質疑「難道是陰間大法師嗎？」

對於目前所有公投案進度，陳英鈐指出，共37案正在連署中，而今年可能綁大選的最多10案，昨天先通過國民黨「反空汙」一案，接下來案子也會陸續完成查對回到中選會。

他進一步表示，中選會委員會議為合議制，會中確實有人反對「反空汙」案通過，因為違法太明顯、案例太多，但最後沒辦法，多數委員還是認為應該依照《公投法》，其中規定戶所查對完成後達到法定門檻28萬1745份，形式上達標，「所以多數委員認為應該讓它過」，會中並未投票。

至於將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發，陳英鈐也稱，有信心中選會這次提告不會像過去一樣完全不起訴，中選會會提供足夠證據。他還呼籲，若有偽造連署情事者，「自首是最好，對民主有貢獻」，也可免除其刑，甚至緩起訴。

另外，國民黨反核食、反深澳電廠兩項公投案也即將完成查對，若出現類似狀況，陳英鈐強調，中選會只能依法辦理，第一案如此，後面都要依例辦理，若有死人連署該告發就告發。他也說，「我不可能誣告」，依據刑事訴訟法，公務員行使職權時發現有犯罪嫌疑狀況應告發，否則就是瀆職。

(中時 )