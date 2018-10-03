台灣大道上下班車流量大 市議員爭取捷運藍線地下化

市議員謝明源、陳淑華、蕭隆澤（由左至右）等，爭取捷運藍線將地下路線延伸至東海大學！（陳世宗攝）

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行政院日前核定通過台中捷運藍線計畫案，並納入前瞻計畫！市議員陳淑華、謝明源等3日質詢指出，市府之前所公布的捷運藍線計畫，地下路線在通過高速公路、筏子溪後於安和路附近浮出路面走高架化；因路段口稠密、車流量大，高架化會造成交通雍塞，建議市府研議地下化的可能性。

台中市政府交通局長王義川表示，目前捷運藍線的可行性評估已經通過，年底將會進行綜合規畫，屆時將會決定工程的型式。會將議員的意見納入評估。

陳淑華指出，台灣大道4段從安和路到工業區1路的交通壅塞情況相當嚴重，該路段匯聚來自海線進入市區、台中工業區、中科車流，交通繁忙、車輛堵塞嚴重。捷運藍線計畫規畫地下路線過高速公路、高鐵、筏子溪後就改走高架並在安和路浮出路面，剛好是台灣大道交通最壅塞路段。

陳淑華說，台中市核心區域的天際線已經被捷運文心綠線的高架長龍破空穿越，同樣在台中市蛋黃區的最重要幹道台灣大道安和路到東海大學段，應該把台中市的天際線留下來，讓都市景觀維持開闊視野；建議市府應研議變更計畫，將地下路線延伸至東海大學，過東大路後再浮出路面改走高架，才能真正改善台灣大道四段的交通壅塞。

王義川指出，目前捷運藍線可行性評估已經通過，年底會進行綜合規畫，就會決定是採取地下或高架化的工程型式；如果過高速公路這一段採地下工程，將會比高架化的經費增加約100多億元，施工期程也會拉長。

市長林佳龍強調，軌道建設地上或地下都各有利弊，雖然地下化可增加一條馬路，但高架化能夠融入地景，保留都市的紋理；地下化也有經費，工程及時程的相關考量，市府會以開放的態度，接納任何的可能性。

(中時 )

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