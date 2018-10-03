蔡依林應邀擔任2018亞洲時尚大賞壓軸表演嘉賓

2018年10月03日 13:41 旺報 廖慧娟

亞洲時尚界年度最大指標盛事「ASIA FASHION AWARD 2018 in TAIPEI」( 2018亞洲時尚大賞)，12月1日將在台北中正紀念堂廣場舉行，主辦單位今天（10月3日）宣布，邀請亞洲天后蔡依林擔任壓軸演出，在AFA搭建的巨蛋穹頂會場，搭配蔡依林的音樂和舞蹈，打造令人驚艷的時尚殿堂，將是台灣粉絲空前的娛樂體驗。

「2018AFA亞洲時尚大賞」眾星雲集，集結了亞洲各地區的頂尖設計師、藝術家與模特兒們，是一場融合和傳揚亞洲文化的活動，也是時尚界引頸期盼的最大盛事，每年都會有令人驚艷的時尚饗宴，更是在世界四大時裝週之外，備受矚目的焦點。再加上今年活動場地選在台灣的地標之一中正紀念堂舉辦，因此「ASIA FASHION AWARD 2018 in TAIPEI」在籌備初期就獲得業界相當大的期待。

除了有名模與明星加持外，創作家的陣容也不可小覷，像是不斷受到亞洲各國邀請的攝影師蜷川實花，和在世界各國參與作品的新銳藝術監督YOSHIROTTEN，以及眾多知名的亞洲設計師將融合演藝以及藝術，以新穎的方式傳遞亞洲的文化特色。

12月1日當晚，AFA將透過網路進行直播，全亞洲預計超過百萬人點閱收看。

(旺報 )