新北》跟風政見？侯友宜批蘇貞昌：不反深澳怎推海岸觀光

2018年10月03日 13:45 中時 李怡萱

新北市長國民黨候選人侯友宜今（3）日上午在深澳漁港發表「青春山海線」新北海岸觀光政策，對手蘇貞昌發出海岸觀光政策。對此，侯友宜表示，深澳位在整個新北市海岸線的中間，痛批「老縣長連深澳燃煤電廠都不敢反對」，一旦燃煤電廠蓋起來，整個海岸線都破壞了，「老縣長怎麼能推觀光？能推嗎？」

侯友宜質疑，風大的時候PM2.5就會跑到九份、跑到13層遺址，就連水湳洞這麼美的地方，一但滿布污染的PM2.5，觀光客不可能會來。所以青春山海線最重要的觀念，是綠能旅遊、是環保以及守護市民的健康。質疑對手似乎「刻意操作跟風政策」，侯友宜強調，大家用自己想要做的政見跟市民報告，讓新北變得不平凡，才是他的心願。

侯友宜表示，選舉期間大家的意見他都會聽，如果老縣長提出了很好的政策，未來當選後也還是會併進去，為了新北市民把市政做得更好。所以市民不一樣的聲音他都會傾聽。

至於是否是因為深澳議題奏效，所以現在力推「青春山海線」？侯友宜強調，新北市最美的原因就是因為有山有海，這是台北市沒有的，所以這條路線不是以交通運輸為主要工具，而是以人為本的觀光旅遊路線。他一直希望不要因為燃煤電廠破壞市民的健康，也破壞了未來的觀光產業，為環保盡心、為市民守護健康，才是他最重要的目的。

(中時 )