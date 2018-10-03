台人赴國外器官移植逾9成4未登錄 衛福部擬不給抗排斥藥物

2018年10月03日 13:52 中時 鄭郁蓁

圖為境外移植數。(圖/趙天麟提供)

中國器官移植始終擺脫不了「強摘」、「活摘」等牽涉器官買賣的人權爭議，立委趙天麟今天指出，國人赴境外移植，從94年至今，共高達3千128例，其中來自大陸的器官，強占九成四，但完整登錄進行移植的醫院、醫師者，卻只有108人，通報率僅5.6%；衛福部強調，已要求各醫院年底前補齊登錄資料，否則就祭出「棍子」，健保不提供抗排斥藥物。

台北市長柯文哲近日捲入中國活摘器官風暴，立法院為衛環委員會今天邀請衛福部長陳時中出席備詢。立委趙天麟質詢時指出，國內明明104年開始就修正《人體器官移植條例》，也就是「法輪功條款」，規定患者至境外接受器官移植後，回國內接受後續移植治療，包含拿抗排斥藥物時，必須提供器官類目、所在國家、醫院及醫師等，共四項書面資料。

「甚至連是不是花錢買的都不用說，為何還要遮遮掩掩，肯定有問題！」趙天麟指出，104年修正後，根據每年回醫院拿藥者共達3128人，但完成完整通報者竟然只有108人，比例這麼低，且法條明定，若不完成者，可處以三萬元以上十五萬元以下罰鍰，但至今開罰率掛零。

而衛福部統計，台灣接受中國大陸的器官移植數最多，從1999年開始，每年來自美國、加拿大、日本的案例僅1、2例等個位數，但接受自中國大陸的器官數卻每年成長，從1999年的66例，到2004年255例、2005年296例，2006年最高峰311例，後來因我國開始要求資訊透明要登錄後，才開始下降。

趙天麟說，國人境外移植來自中國大陸的器官比率太高，占了94%以上，且直到人體器官移植條例修正以後才開始往下降，如果登錄狀況再不完整，恐讓台灣成為中國有疑慮器官的使用大國，要求衛福部必須胡蘿蔔與棍子一起出。

衛福部部長陳時中坦言，先不講強摘活人器官等爭議，但中國大陸買賣交易器官是有的，「在病患期待面跟人性黑暗面下，產生一些不是太好的情況」，但衛福部已著手盤整登錄效果，先把資料弄透明，以求把違法、脫法行為減到最低。

衛福部副司長廖崑富表示，108件是只完整通報，但多數人確實有記不得的狀況，事實上，有登錄者仍有1757人，只是資料不完整。他表示，目前已經要求104後接受移植者須在10月底前完成登錄；104年前移植者，須在年底完成。若限期未改善者，則罰三到十五萬元。

陳時中強調，衛福部已要求各醫院在年底前補齊登錄，如果未完成登錄、登錄不完整者，期限一過就要裁罰，並將考慮從抗排斥藥的健保給付一併下手。由於接受器官移植者，抗排斥藥物必須要吃一輩子，陳時中表示，盼透過取藥門檻，增加登錄意願。而目前接受境外移植，且有拿藥者共2254人。

(中時 )