警察偷喝同事9元養樂多 判罰2千

員警偷喝同事養樂多，遭判罰2千元。（中時資料照 范振和攝）

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台北市警文山一分局警備隊陳姓警員，隨手喝掉隊部冰箱中同事的「養樂多」，結果惹上官司。案經台北地方法院審理後，陳自白犯罪，法官依竊盜罪判他罰金2000元，緩刑2年。本案可上訴。

判決理由指出，陳偷喝的養樂多，依照統一發票記載，價值僅9元並不高，判處陳員的刑度足以評價他的不法行為，且犯罪所得的刑法重要性並不高，不再宣告沒收。

今年6月11日中午12時許，陳姓員警在分局警備隊的辦公室，看見冰箱內有同事放的養樂多，隨手拿取飲用，同事發現養樂多不見後報警處理，案經檢察官偵辦，將陳姓員警依竊盜罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

北院審理時，陳姓員警坦承偷竊，還庭呈職務報告書、悔過書給法官。他向法官表示，上次也誤拿過被害人的養樂多一次，被人發現；這次，冰箱內是放了一打養樂多，「我從其中拿取1瓶」；法官認為，依陳所述，他先前已有相類似的經驗並經人告誡，應有縱使為辦公室冰箱內的物品，也不應該隨便拿取的認知，主觀上有竊盜犯意。

法官認為，陳為現職員警，是執法機關一員，卻竊取財物，缺乏尊重他人財產權的觀念，但他犯後坦承犯行，態度尚可，由於沒前科，也當庭道歉，雖然被害人認為他多次不告而取，不願原諒，還建議法官加重其刑，但終究犯罪所得不高，判罰金2000元，緩刑2年。

(中時 )

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