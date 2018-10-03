新店女騎士閃車 險成水泥攪拌車輪下亡魂！

新北市新店區安康路2段3日中午發生車禍，一名騎機車婦人險遭水泥攪拌車輾斃，幸運逃過一劫〔謝明俊攝〕

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中時
消防局救護車趕來救起婦人送醫檢查。〔謝明俊攝〕
消防局救護人員將婦人扶起，婦人意識看來清楚。〔謝明俊攝〕
水泥攪拌車前輪已撞及婦人，幸運剎住未輾過婦人。〔謝明俊攝〕

新北市新店區安康路２段、安德街口，３日中午１２時３５分左右，發生一名騎機車中年婦人疑因閃避路旁違規停車後摔車，人倒臥內側車道，後方駛來一部水泥攪拌車，見狀緊急剎車，前車輪觸及婦人後停下，幸運地未輾過婦人，附近路人見狀大聲驚呼，替婦人捏一把冷汗，婦人一度驚恐軟倒地不起，直到消防車救護車趕來，才將婦人扶起送醫檢查。

這名幸運逃過一劫的婦人，是騎乘一部黑色輕機車沿安康路二段行駛，即將抵達安德街口時，因路旁有違規停放的汽車，婦人疑為閃避違規停車，操控不住摔車，婦人倒臥內側車道。此時，後來駛來一部水泥攪拌車看見婦人橫躺前方路面，緊急剎車，剎車聲響非常大，引來附近住戶及路人注意，大家看見水泥攪拌車將輾過婦人，都大聲驚叫「小心！」

就當水泥攪拌車前車輪觸及婦人時，整部車及時剎停，婦人就躺臥在車輪前，幸運地未被巨大的水泥攪拌車輾過，目擊者都為婦人捏把冷汗，水泥攪拌車司機跳下車來看到婦人還活著，當場鬆了一口氣。

婦人因摔倒受傷，加上驚嚇過度，整個人一度軟癱在地無法爬起，路人紛紛上前關心，並打電話報案，消防局救護車迅速趕抵現場，將婦人扶起，婦人意識看來還清楚，救護人員立即將婦人送醫檢查，轄區安康派出所距離事發現場不過百公尺，也迅速派人前來處理，確實車禍發生原因，正由警方調查中。

(中時 )

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