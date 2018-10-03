嘉義》陪吳育仁拜票 馬英九：年底又輸 2020國民黨就沒望了

馬英九上午到義竹鄉，與泛藍無黨議員黃金茂、鄉長顏蔡淑惠和前立委翁重鈞一同跟鄉親力薦吳育仁。（呂妍庭攝）

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馬英九送包子和粽子給義竹鄉長顏蔡淑惠。（呂妍庭攝）
前總統馬英九3日把時間留給嘉義縣，陪國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁從海區跑到山區，所到之處受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

五合一選舉加溫，前總統馬英九3日把時間留給嘉義，陪國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁跑透透拜票，全力衝刺，所到之處受到支持者熱情歡迎。在布袋鎮黨部的活動會場，馬英九聽到司儀高喊馬到成功，立刻又加碼「老馬識途、馬力十足、馬不停蹄和一馬當先」，還拍了兩下吳育仁的肚子，說吳育仁四馬兼備，且馬英九到了，「就要成功了！」馬英九強調，年底的選舉對台灣非常重要，如果國民黨又輸了，2020就沒希望了。

馬英九今在嘉縣行程滿檔，從海區跑到山區，一早馬英九先到布袋鎮為爭取連任的同黨議員蔡信典站台，接著再到義竹鄉，與泛藍無黨議員黃金茂、鄉長顏蔡淑惠和前立委翁重鈞一同跟鄉親力薦吳育仁，並送包子和粽子給3位參選人，離開會場前鄉親爭取握手、索取簽名，還有鄉親要馬英九多幫忙吳育仁，讓他順利當選。

馬英九強調，年底的選舉對台灣非常重要，如果國民黨又輸了，「2020就沒希望了！」民進黨執政2年來，台灣的經濟愈來愈差，有這個困境，「我覺得我有責任，因為輸了選舉」，並以高雄鳳梨農的例子，指他曾透過朋友向大陸打聽，能不能收購高雄的鳳梨，「對岸卻說民進黨執政的縣市不考慮」，馬英九不僅再強調一次，也說「這問題很嚴重」。

馬英九再舉台東縣的例子，強調吳育仁當縣長，嘉縣的農產品銷到大陸才有機會。馬英九說，民進黨在嘉縣執政17年，進步非常有限，「該換人做看看了」，肯定吳育仁學識、經歷豐富，是嘉縣寶貴的資產，嘉縣唯有脫胎換骨，才能追求卓越，否則還是向下沉淪，人口繼續流失，對嘉義人並不公平。

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前總統馬英九3日把時間留給嘉義縣，陪國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁從海區跑到山區，所到之處受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）
馬英九送包子和粽子給議員黃金茂。（呂妍庭攝）
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