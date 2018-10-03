印尼旅客在長榮機上昏迷 緊急轉降小港機場

印尼旅客在長榮機上昏迷，緊急轉降小港機場。（翻攝網路）

友善列印
中時

有網友在爆料公社PO文，指稱在台北飛雅加達BR237班機上，飛機起飛約20分鐘突然有乘客休克，經急救後好像心跳停了，飛機轉降高雄機場，最後旅客遭醫護人員用擔下抬下飛機。長榮航空表示，一名印尼籍旅客於機艙內昏迷，請具有醫務資格的旅客協助急救，航機轉降高雄小港機場，隨後由當地醫療團隊接手處理後續相關事宜。

網友在爆料公社上PO文：「正在台北飛雅加達BR237飛機上，事情剛好發生在我旁邊，BR237台北-雅加達班機，起飛了20分鐘突然有乘客休克，應該是印尼人不會講中文，經廣播後有幾個說西班牙語的乘客來醫療急救，但過了一會好像心跳停了，開始了CPR急救，同時也轉航線到高雄機場緊急降落。經由家屬了解，患者本身有糖尿病，不過早上好像忘了吃藥所以才會這樣，然後機場急救人員上來繼續CPR十分鐘左右，還是沒心跳，就被扛下飛機了，目前降落在高雄小港機場」。

網友PO文說「我想說的是，拜託有病要按時吃藥啊，幾百個人的行程就這樣被耽誤了，您的命可能也沒了，何必呢！目前飛機加完油了20分鐘了可是還沒動，然後這班飛機到雅加達後還要載那邊的人回來台灣，我朋友太太就這樣也被延遲雅加達回台灣了。」

長榮航空回應，10月3日台北飛往加達BR237航班，因一名印尼籍旅客於機艙內昏迷，機上組員立即廣播請求具有醫務資格的旅客協助急救，並將航機轉降高雄小港機場，隨後由當地醫療團隊接手處理後續相關事宜。

(中時 )

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