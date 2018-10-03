花蓮團結聯盟陳抗 上演「貓捉老鼠」戲碼

花蓮團結聯盟成員分別揮舞大旗、擎起看板、拉開抗議白布條，在花蓮新站前呼口號。（范振和攝）

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花蓮縣警察局長李西河（右）與花蓮團結聯盟達成廣場理性和平抗議的共識。（范振和攝）
花蓮團結聯盟成員與一字排開的警方對峙，雙方相互尊重。（范振和攝）
花蓮團結聯盟極少數成員欲進入火車新站，遭警方人肉盾牌阻隔。（范振和攝）

「民進黨不倒，台灣不會好！」「蔡英文下台！」交通部鐵路局3日上午舉行花蓮新站啟用典禮時，花蓮團結聯盟主動發起的陳抗成員數十人，在站前廣場高呼口號，中午又有3、4人突圍，在車站入口處與警員爆發推擠衝突，上演一齣齣「貓捉老鼠」的戲碼。

花蓮團結聯盟扇成員數十人，今天上午由發言人郭元勳、執行祕書康豫民領軍，縣藍天退伍協會理事長周承後、縣議員參選人俞慧君、沈君茹等多人到場關心，他們得知蔡英文總統要參加花蓮新站啟用典禮，上午10時30分開始集結。

一群人揮舞著「民進黨不倒，台灣不會好！」大旗幟，也擎起「政治迫害」、「選舉奧步」等的看板，高呼「蔡英文下台！」的口號，警方如臨大敵，一字排開以人牆阻隔，避免陳抗人員進入新站，警察局長李西河動之以情，與郭元勳等人達成共識，在廣場表達和平理性的訴求即可。

康豫民提出「要拚經濟不要拚政治」、「要傾聽民意不要拒馬」等10大訴求，俞慧君等人也聲稱，要為花蓮人討公道，藉此聲援前縣長傅崐萁，要把「錦衣衛」趕出花蓮縣政府！

陳抗團體解散後，中午12時左右，有3、4位不受控的成員，突然衝往新站入口處，大喊：「我要回家！」他們說，難道要搭火車回家都不行嗎？警方出動人肉盾牌，雙方相互頂撞，場面一度火爆。

最後，李西河下令大批警力暫退，由少數員警陪同陳抗人士進站，才解除發生肢體衝突的危機，原本傳出蔡英文取消出席新站啟用典禮的消息，在12時30分左右又現身新站，總統一行人、警方與陳抗人士不斷上演「貓捉老鼠」的戲碼，讓人霧裡看花「霧煞煞」。

(中時 )

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