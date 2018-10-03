中市全國首創「照咖」服務 讓長輩看得到找得到

2018年10月03日 13:55 中時 陳世宗

台中老年人口數33萬人，占全市總人口數11.78％！市議員謝明源等3日在議會質詢指出，市府提出將照顧生活館結合咖啡館「照咖」服務，深入社區提供多元整合服務，讓照顧者有個喘息空間，創新長照型態打破以往對長照服務的刻板印象，增加年輕世代投入長照服務意願。

台中市議議會3日進行市政總質詢。謝明源說，台中市布建長照ABC據點，已是全國最多最廣城市；長照應是「看得到、找得到、用的到」的生活服務。市長將照顧的生活館取名為「照咖」，期盼照顧生活館將來成為社區中特別溫暖的地方。

謝明源指出，北屯區人口數是29個行政區中最多，65歲以上老人人口也是最多，截至目前為止，北屯區65歲以上的老人人口有3萬330人，占全市65歲以上老人人口數9.1％；根據衛生局規畫，將來要在北屯區設置3所照顧生活館，這3所照顧生活館目前規畫進度？將提供如何多元的服務？預計甚麼時候北屯區能有第一座照顧生活館正式開始服務?預計何時能將規劃的3所照顧生活館全數營運？

林佳龍表示，副市長林依瑩是老人福利與長照領域的專家，在市府協助跨單位整合的工作，配合長照2.0及托老一條龍，台中市有許多創新政策與措施，「照咖」這個名詞很幸福、溫暖，讓人聽了就會很開心，這樣的照顧生活館提供全面性服務，媒合照顧服務及各項政府資源的支持，這個第一站窗口非常重要，現在市府也針對銀髮族舉辦阿公阿嬤活力秀、老派時尚等多元活動。

林依瑩說，長照2.0以前都需送到中央、全國統一規格，今年開始授權地方政府來審查，市府特別針對長照ABC據點的A單位，希望符合原來設立的精神，讓有需要的民眾看得到、用得到、找得到，因此運用開放空間的美學，就近服務民眾，統稱為照顧生活館，因館內多有提供咖啡，又被稱為「照咖」。

林依瑩指出，其實還有桌遊館、運動館、閱讀館，由於在地不同需求而發展出多元的型態，目前台中共有47家照顧生活館，29區都有已布建，年底都會上線，也吸引了許多年輕人投入長照服務。

衛生局代理局長陳南松說，台中市布建社區式長照ABC據點為全國最多，而且實體A級單位有66個，全市將有47家照顧生活館，目前已有36家開張並提供服務，另11家未來也會陸續上路。北屯區已核准的照顧生活館有3家，其中，老吾老基金會的北屯照顧生活坊將於10月19日開幕，另2家則是居家護理所承辦，近期也會接續上線。

(中時 )